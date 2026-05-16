Die Geschichte derer von Büren: Führung in der Jesuitenkirche

Agnes Ising beleuchtet am 17. Mai 2026 Moritz von Büren, den Jesuitenorden und die Barockkirche in Büren.

Büren. Kostenlose Führung am Sonntag, 17. Mai 2026, um 16 Uhr findet in der Bürener Jesuitenkirche eine öffentliche Führung zur Geschichte derer von Büren statt.

Gästeführerin Agnes Ising beleuchtet dabei die interessante Lebensgeschichte des Moritz von Büren sowie die Charakteristiken des Jesuitenordens.

Diese Besonderheiten finden auch in der Architektur und Ausstattung der wunderschönen Barockkirche ihren Ausdruck. Die Führung bietet damit einen Einblick in Geschichte, Ordensleben und sakrale Baukunst in Büren.

Die Jesuitenkirche befindet sich in der Burgstraße 2 in Büren. Parkmöglichkeiten sind ausreichend auf dem Parkplatz am Neuen Weg vorhanden. Von dort aus sind es zu Fuß nur etwa zwei Minuten bis zur Kirche.