Familien-Aktionswoche im Archäologiepark Höxter

Besucher können selbst graben, mit Pfeil und Bogen schießen und das Mittelalter in Corvey kreativ entdecken.

Höxter. Im Archäologiepark Höxter können Kinder und Erwachsene bei einer Familien-Aktionswoche vom 26. Mai bis zum 3. Juni selbst aktiv werden: Besucher dürfen in einer Schaugrabung mitarbeiten, mit Pfeil und Bogen schießen und das mittelalterliche Corvey auf besondere Weise entdecken.

„Die Besucher haben bei uns in der Aktionswoche vom 26. Mai bis zum 3. Juni die seltene Gelegenheit, ein kleines Stück von unserer versunkenen Stadt freizulegen“, sagt Madita Alberding, Geschäftsführerin im Huxarium Gartenpark. An vier Nachmittagen steigen Gäste unter Anleitung von Stadtarchäologe Ralf Mahytka in die aktuelle Schaugrabung – in einen verschütteten Keller an der Bruggestrate. Das besondere Angebot für Kinder und Erwachsene findet am 26. und 27. Mai sowie am 2. und 3. Juni jeweils von 15 bis 18 Uhr statt. Die Grabungen finden nur bei trockener Witterung statt.

Während der Projektwoche nach Pfingsten können Kinder und Erwachsene außerdem wie im Mittelalter mit Pfeil und Bogen schießen. Am Samstag, 30. Mai, von 10 bis 18 Uhr bauen die Mulnheimer aus Schieder-Schwalenberg ihre Bogenbahn mit Strohzielscheiben im Archäologiepark auf. Besucher schlüpfen in die Rolle von Robin Hood und nehmen ein Kettenhemd oder einen Ritter-Dummy ins Visier. Die Jüngsten können sich an der Kinder-Armbrust versuchen.

Mittelalter kreativ erleben: Im Bunten Klassenzimmer basteln Kinder zum Beispiel Brummkreisel, mit denen Corveyer Kinder vor mehr als 700 Jahren spielten. Dieses Angebot läuft parallel zu den Live-Grabungen. Am 30. Mai von 13 bis 16 Uhr bauen Kinder zudem eine hölzerne Wachstafel, auf der Händler und Kaufleute in der Bruggestrate damals ihre Notizen festhielten. Eine solche Tafel wurde erst kürzlich bei einer Ausgrabung in Paderborn entdeckt.

Auch Erwachsene können kreativ werden: Der Schönschrift-Kurs mit einer Kalligrafin am Sonntag, 31. Mai, ab 12.30 Uhr ist ebenfalls für erwachsene Teilnehmer geeignet. Im Mittelalter waren sorgfältige Handschriften wichtig für das Bewahren und die Weitergabe von Wissen. Die Mönche im nahegelegenen Kloster Corvey schrieben im Skriptorium ganze Bücher ab.

Ein besonderer Abend der Aktionswoche dreht sich ums Bier: Archäologe Ralf Mahytka erzählt vom Brauen im Mittelalter und bringt unterhaltsame Bierkrüge sowie Anekdoten aus seinem Fundus mit. Der Vortrag mit anschließender Verkostung von Einbecker Bieren beginnt am Freitag, 29. Mai, um 18.30 Uhr. Die Veranstaltung ist ab 16 Jahren geeignet. Die Plätze für den Genießer-Abend rund um die Gerstensaft-Historie sind begrenzt. Tickets sind online über die Homepage des Huxariums buchbar und kosten 12 Euro inklusive Tasting.

Für Archäologen war die Wüstung schon immer faszinierend, für Laien sind Corveys unterirdische Schätze dagegen nicht auf den ersten Blick erkennbar. Deshalb führt Ralf Mahytka am Sonntag, 31. Mai, um 11 Uhr und um 14 Uhr durch den Archäologiepark. Das grüne Freiluftmuseum lässt Höxters vergessene Nachbarstadt digital wieder auferstehen.

Um 1200 entstand am Kloster Corvey eine richtige Metropole: Die Stadt namens Corvey war mit 55 Hektar beachtlich groß, hatte Hafen und Brücke und konnte Hanse-Städten wie Lübeck das Wasser reichen. Corvey war allerdings nur ein kurzer Auftritt in der Geschichte vergönnt: Am 16. Juli 1265 wurde die Stadt in nur einer Nacht niedergebrannt.

Für mehr als 700 Jahre war die Stadt wie vom Erdboden verschluckt und auch aus dem Gedächtnis der Region getilgt. Das Gelände wurde erst Acker, später ein Sägewerk. Seit der Landesgartenschau 2023 erwachsen Häuser, eine Chirurgenpraxis und die Kirche jedoch wie aus dem Nichts auf dem Handy oder Tablet. Augmented Reality macht es möglich. An den Holzkuben hören sich die Besucher ins Mittelalter hinein und begegnen Bewohnern wie dem Hellweg-Händler, dem Weser-Medicus oder dem Pastor. Seit neuestem begleitet eine Park-Rallye über die Actionbound-App die Besucher auf ihrer Entdeckungstour.

Was die Erde von der „Boomtown“ Corvey bereits wieder preisgegeben hat, ist während der Aktionswoche in einem der Bogenzelte in einer kleinen Ausstellung zu sehen. Dort geht es unter anderem um Fragen wie: Womit haben die Bewohner gekocht? Was haben sie gegessen? Warum finden sich keine Dinge aus Holz? Kinder können ein Archäologie-Memory spielen, einen in 3D nachgedruckten Krug zusammenpuzzeln oder herausfinden, wie man im Mittelalter rechte Winkel gemessen hat. Die Ausstellung ist während der Aktionswoche zu den Parköffnungszeiten täglich von 10 bis 18 Uhr durchgängig zugänglich.

Kinder haben freien Eintritt zum Park mit Abenteuerspielplatz, großem Kletterturm und Archäologie-Sandkasten. Erwachsene zahlen 3,50 Euro. Es ist nur EC-Zahlung möglich. Kostenlose Parkplätze sind in der Straße „Am Hafen“ vorhanden. Picknick-Proviant und angeleinte Hunde dürfen mitgebracht werden.

Das Programm im Überblick:

Dienstag, 26. Mai, 15 bis 18 Uhr: Besuchergrabung und Basteln im Bunten Klassenzimmer.

Mittwoch, 27. Mai, 15 bis 18 Uhr: Besuchergrabung und Basteln im Bunten Klassenzimmer.

Freitag, 29. Mai, 18.30 Uhr: Bier-Vortrag inklusive Verkostung. Tickets sind online buchbar.

Samstag, 30. Mai, 10 bis 18 Uhr: Bogenschießen für Groß und Klein mit den Mulnheimern aus Schieder-Schwalenberg. Außerdem: Zauber(Wachs)tafel aus dem Mittelalter – Basteln im Bunten Klassenzimmer von 13 bis 16 Uhr.

Sonntag, 31. Mai, 11 Uhr und 14 Uhr: Führung mit Archäologe Ralf Mahytka. Außerdem: Schönschrift mit der Kalligrafin ab 12.30 Uhr.

Dienstag, 2. Juni, 15 bis 18 Uhr: Besuchergrabung und Programm im Bunten Klassenzimmer.

Mittwoch, 3. Juni, 15 bis 18 Uhr: Besuchergrabung und Programm im Bunten Klassenzimmer.

Hinweis: Grabungen finden nur bei trockener Witterung statt.

Archäologiepark Höxter