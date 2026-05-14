Tierpark-Bus fährt am Sonntag nach Olderdissen

moBiel setzt am 17. Mai ein Zusatzangebot zwischen Jahnplatz und Tierpark ein – an Christi Himmelfahrt fährt der Bus wetterbedingt nicht.

Bielefeld. Aufgrund des guten Wetters setzt moBiel am Sonntag, 17. Mai, den Tierpark-Bus zwischen dem Jahnplatz und dem Tierpark Olderdissen ein. Damit können Besucherinnen und Besucher bequem anreisen. Der Bus verstärkt die Buslinie 24.

Am Feiertag Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 14. Mai, gibt es das Zusatzangebot aufgrund des erwarteten schlechten Wetters nicht.

Der Tierpark-Bus fährt ab Jahnplatz, Steig B, und ab dem Tierpark im 30-Minuten-Takt. Die erste Abfahrt ab Jahnplatz ist um 12.07 Uhr. Die letzte Abfahrt in Richtung Tierpark findet um 16.37 Uhr statt.

Ob der Bus an den jeweiligen Sonn- und Feiertagen im Einsatz ist, entscheidet sich jeweils kurz zuvor. Informationen dazu gibt es online unter www.moBiel.de/frei

zeit/tierparkbus.

Gültig sind alle Tickets des WestfalenTarifs sowie das Deutschlandticket.