DMX FOR REEL: HSBI-Studierende zeigen Filme in Bielefeld

Am 17. Mai 2026 präsentieren Studierende der Hochschule Bielefeld im Lichtwerk Kino Kurzfilme, Animationsvideos und Virtual-Reality-Produktionen.

Bielefeld. Am Sonntag, 17. Mai 2026, laden Studierende des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Bielefeld (HSBI) zur zweiten Aufführung des Filmfestivals DMX FOR REEL in das Lichtwerk Kino im Ravensberger Park ein. Die Veranstaltung findet im Lichtwerk Kino, Ravensberger Park 7, 33607 Bielefeld, statt.

Ab 12:30 Uhr präsentieren Studierende der Studienrichtungen Digital Media and Experiment (DMX), Mode, Kommunikationsdesign sowie Fotografie und Bildmedien ihre filmischen Arbeiten. Das Programm dauert rund 135 Minuten.

Das Spektrum reicht von Kurzfilmen über Animationsvideos bis hin zu Virtual-Reality-Produktionen. Die gezeigten Arbeiten sind in Seminaren oder als eigenständige Werke entstanden.

Die Filmemacher:innen werden vor Ort anwesend sein und zwischen den Screenings in Kurzinterviews auf der Bühne im Kinosaal vorgestellt.

Tickets können ab sofort online gekauft werden: Tickets.