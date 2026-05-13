Beliebtester Flohmarkt der Stadt

Kiezklüngel im Mai

Borgholzhausen. Seit zwölf Jahren erfreut sich der Flohmarkt im Park an der Weberei unter dem Namen “Kiezklüngel” großer Beliebtheit. Der Verzicht auf kommerzielle Händler, feste buchbare Trödelstände, Rahmenprogramm für Familien sind nur einige der Erfolgsfaktoren.

Nach dem erfolgreichen Saisonstart im April können sich die Gäste auf die nächste Runde am 17. Mai freuen. “Wir haben auf dem Flohmarkt enormen Zuspruch von den Gästen erhalten, dass wir auch in diesem Jahr die Flohmärkte ausrichten,” so Bürgerkiez-Geschäftsführer Steffen Böning.

Der weitläufige Weberei-Park verwandelt sich in eine Trödelmeile und es herrscht Schnäppchenalarm. Von Kleidung und Spielzeug über Dekoartikel bis hin zu Geschirr und sonstigem Hausrat werden beim Kiezklüngel die unterschiedlichsten Trödelartikel feilgeboten. Die entspannte Atmosphäre unter freiem Himmel lädt zum Stöbern und Handeln ein, sodass sich die Besucher:innen am Ende des Tages über alte Schätze und neue Lieblingsteile freuen können.

Für das leibliche Wohl sorgen wieder fleißige Helfer:innen aus dem Bürgerkiez-Netzwerk.

Der Eintritt für Gäste ist frei. Der Kiezklüngel-Flohmarkt findet in dieser Saison immer am dritten Sonntag im Monat ab 11:00 Uhr statt. Der Vorverkauf für den Mai-Klüngel ist bereits gestartet. Stände gibt es unter Die Weberei | Kultur im Bürgerkiez .