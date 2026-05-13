Zirkuläres Wirtschaften: pro Wirtschaft GT besucht Pfleiderer in Gütersloh

Mehr als 30 Teilnehmende erhielten bei Pfleiderer in Gütersloh praktische Einblicke in Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Holzwerkstoffproduktion.

Kreis Gütersloh. Wie aus Altholz neue Spanplatten entstehen, konnten mehr als 30 Teilnehmende der Veranstaltung „Nachhaltig.wirtschaften“ bei der Pfleiderer Group in Gütersloh erleben. Gemeinsam mit der pro Wirtschaft GT, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Gütersloh, hatte der Holzwerkstoffhersteller zu einem Blick hinter die Kulissen eingeladen.

Produkte, Rohstoffe und Materialien durch Reparatur, Wiederverwendung und Recycling möglichst lange im Kreislauf zu halten – das ist die Grundidee von zirkulärem Wirtschaften. Mehrere Entwicklungen machen diese Form des Wirtschaftens für Unternehmen zunehmend attraktiv. Dazu zählen unter anderem Rohstoffknappheit, instabile Lieferketten und der Weg zur Klimaneutralität.

Die Pfleiderer Gruppe mit Hauptsitz in Neumarkt in der Oberpfalz produziert Holzwerkstoffe, Laminate und harzbasierte Klebesysteme. Im Kreis Gütersloh stellt Pfleiderer unter anderem Spanplatten für die Küchenherstellung her und beschäftigt dort rund 400 Mitarbeitende. „Nachhaltigkeit spielt bei uns eine zentrale Rolle und wir sehen uns in diesem Bereich weit vorne“, sagte Stefan Zinn, CCO der Pfleiderer Gruppe. Er präsentierte unter anderem das „Organic Board“, eine Spanplatte, die vollständig aus Recyclingholz und biogener Verleimung gefertigt wird.

„Nachhaltigkeit ist bei Pfleiderer seit 130 Jahren gelebte Praxis“, erklärte Dr. Stefanie Eichinger, Head of Sustainability. Seit 2020 habe das Unternehmen seine CO₂-Emissionen um 42 Prozent reduziert. Zudem sei Pfleiderer autark mit Ökostrom, so Eichinger. „Wir sind außerdem der größte Verarbeiter von Altholz“, erklärte sie. „Rund 80 Prozent unserer Holzrohstoffe sind Recyclingholz aus Kaskaden- und Kreislaufnutzung.“

Nachhaltigkeit sei für Pfleiderer kein Selbstzweck. „Wir sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit ein Erfolgsfaktor ist“, sagte Eichinger. Immer mehr Kunden würden ausschließlich Produkte beziehen, die mit einem Nachhaltigkeitssiegel versehen sind. Neben den inhaltlichen Impulsen erhielten die Teilnehmenden auch praktische Einblicke: Ein Werksrundgang durch das Spanplatten- und das Beschichtungswerk zeigte, wie aus überwiegend wiedergenutzten Rohstoffen Holzwerkstoffe entstehen.

Wie Unternehmen den Einstieg in die Kreislaufwirtschaft konkret angehen können, erläuterte Prof. Dr. Eva Schwenzfeier-Hellkamp von der Hochschule Bielefeld. „Es gibt viele Möglichkeiten, um Produkte und Geschäftsmodelle zur Kreislauffähigkeit auszurichten“, sagte sie. Produkte reparierbar zu machen, Materialien sinnvoll zu verwerten und die Nutzungsphase von Produkten zu verlängern, seien wichtige Ansatzpunkte. Zudem könnten zirkulär denkende Unternehmen für Nachwuchskräfte attraktiver sein. „Es gibt viele Gründe, Wirtschaften zirkulär zu denken. Das Wichtigste ist: Anfangen und Schritt für Schritt gehen“, so Schwenzfeier-Hellkamp.

Auch Henning Matthes, Erster Beigeordneter der Stadt Gütersloh, nahm an der Veranstaltung teil. „Zirkularität kann für unsere Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sein“, sagte er. „Impulse wie der heutige zeigen: Innovation, Erfolg und verantwortungsvolles Handeln können Hand in Hand gehen.“

Unternehmen, die sich auf den Weg machen möchten, finden sowohl bei der Hochschule Bielefeld als auch bei der pro Wirtschaft GT kostenfreie Angebote und Ansprechpersonen. „Wir freuen uns sehr, über unsere Veranstaltungen Beispiele aus der gelebten Unternehmenspraxis im Kreis Gütersloh kennenzulernen“, sagte Jonas Keldenich, Referent für Transformation und Nachhaltigkeit bei der pro Wirtschaft GT. „Gute Beispiele aus der Nachbarschaft bringen andere Unternehmen ins Handeln. Genau diesen praktischen Austausch braucht es für die Transformation.“

Angebote und Veranstaltungen der pro Wirtschaft GT finden sich online unter www.prowi-gt.de.