Geführte Radtouren durch Gütersloh

Natur, Geschichte und ländliche Vielfalt entdecken.

Gütersloh. Die Stadt Gütersloh bietet in der warmen Jahreshälfte ideale Bedingungen, um die Stadt und ihre Umgebung aktiv zu erkunden. Drei geführte Radtouren von Gütersloh Marketing (gtm) nehmen Teilnehmende mit auf abwechslungsreiche Strecken und bieten eine Kombination aus Bewegung, Information und gemeinschaftlichem Erleben.

Den Auftakt macht am Samstag, 16. Mai, um 13 Uhr die „Geführte Radtour auf dem Wassererlebnispfad Dalke“. Stadtführer Walter Holtkamp begleitet die Gruppe entlang der renaturierten Dalke und vermittelt unterwegs Wissenswertes zur Bedeutung der Gewässer für die Stadt. Die Strecke führt durch grüne Landschaften und verbindet Naturerlebnis mit spannenden Einblicken in die lokale Umweltgeschichte. Die Tour startet an der Strangmühle und endet vor den Türen des Wapelbads, wo das Café des Wapelbads zur Einkehr auf eigene Kosten einlädt. Die Teilnahme an der dreistündigen Radtour kostet 18 Euro pro Person (ermäßigt 16 Euro).

Am Samstag, 23. Mai, um 13 Uhr, folgt die Tour „Auf den Spuren der Weber“ mit Stadtführer Sascha Prieben. Im Fokus stehen die Anfänge der Industrialisierung in Gütersloh und die Rolle der Webereien. Die Teilnehmenden erhalten in rund zweieinhalb Stunden einen Überblick über historische Entwicklungen und prägende Orte, die bis heute das Stadtbild und die wirtschaftliche Geschichte beeinflussen. Treffpunkt der Tour ist an der Tourist-Information von Gütersloh Marketing. Tickets kosten 16 Euro pro Person (ermäßigt 14 Euro).

Am Samstag, 6. Juni, um 13 Uhr lädt Stadtführer Walter Holtkamp zur Radtour „Radeln durch die Bauerschaften“ ein. Diese Tour führt durch die ländlich geprägten Ortsteile Kattenstroth, Pavenstädt und Blankenhagen. Entlang der Strecke werden ausgewählte historische Höfe vorgestellt, die einen Einblick in die regionale Landwirtschaft und Baukultur geben. Startpunkt ist der Parkplatz der St. Pankratius Kirche. Zum Abschluss der Radtour besteht die Möglichkeit zur Einkehr bei einem traditionellen Pickertessen im Gasthof Mühlenstroth. Die Teilnahme an der dreieinhalbstündigen Tour kostet 18 Euro pro Person (ermäßigt 16 Euro).

Gütersloh Marketing bieten zudem die Radtouren „Die Industrialisierung von Gütersloh“ am 4. Juli und die „Villentour durch Gütersloh“ am 16. September an. Auch im Rahmen von „Gütersloh rund um die Uhr – 24h Stadtführung“ werden am 20. und 21. Juni geführte Radtouren angeboten.

Tickets für die geführten Radtouren sind in der Tourist-Information der gtm (Berliner Straße 63) und online unter Reservix – Dein Ticketportal – Tickets bestellen bei Reservix erhältlich. Für die Teilnahme ist ein eigenes Fahrrad erforderlich, das Tragen eines Helmes wird empfohlen. Alle Informationen zu den geführten Radtouren und weitere Termine finden Sie auf Gütersloh Marketing Zahlreiche Touren aus dem Programm der gtm können auch als privater Rundgang gebucht werden. Anfragen werden entgegengenommen unter gordana.janson@guetersloh-marketing.de.