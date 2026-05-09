Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken einer neuen Technologie

Der 52. Grüne Salon beschäftigt sich mit den breiten Facetten der KI-Technologie.

Bielefeld. Dabei geht es um konstruktive Anwendungsmöglichkeiten wie auch gesellschaftliche und politische Gefahren der Künstlichen Intelligenz. Referieren werden jeweils aus ihrem Tätigkeitsfeld Prof. Dr. Barbara Hammer von der Universität Bielefeld und Jonas Grill vom Verein Digitalcourage.

Künstliche Intelligenz (KI) greift schneller und umfassender in unser Leben ein, als jede technologische Neuerung zuvor. Gewaltige Forschungskapazitäten und Geldmittel werden mobilisiert. Dabei stehen sich Erwartungen an eine Optimierung aller gesellschaftlichen Prozesse und die Befürchtung vor einer bedrohlichen Superintelligenz unvermittelt gegenüber. Das Vertrauen in die KI-basierte Wissenssteuerung wird dadurch untergraben, dass die dafür stehenden Unternehmen überwiegend zu Intransparenz und demokratiefeindlichem Größenwahn neigen. Rahmensetzungen durch politische und rechtliche Instanzen sind auch deswegen dringend geboten, so die Ausgangsthese bei der Veranstaltung.

Unsere Referentin Frau Prof. Dr. Barbara Hammer (Universität Bielefeld) forscht zur anwendungsbezogenen Entwicklung von KI. In ihren Arbeiten thematisiert sie aber auch das notwendige Misstrauen gegenüber LLM (Large Language Model) und fordert Transparenz bezüglich einer „Fairness von Algorithmen“.

Jonas Grill ist Campaigner bei Digitalcourage. Er beschäftigt sich mit europäischer Digitalgesetzgebung und arbeitet hierzu in Berlin und Brüssel. Dabei bewegt ihn auch die aktuell diskutierte Frage, wie bei der Einführung von KI-basierten Methoden Datenschutz und Privatsphäre in Schulen und Universitäten gesichert werden können.

Moderiert wird der Grüne Salon von Helga Boldt und Harald Klein.

Wir sind gespannt auf neue Perspektiven und Erkenntnisse und die Diskussion mit unserem Publikum.

Weitere Informationen: Grüner Salon Bielefeld | Heinrich Böll Stiftung NRW e.V.

Herzlich grüßt der Trägerkreis:

Helga Boldt, Ulrich Burmeister, David Diegel, Dr. Eckard Dittrich, Dr. Uwe Günther, Dr. Jürgen Feldhoff, Harald Klein, Ulrike Mann, Dr. Heidi Mescher, Klaus Rees, Anke Schmidt, Mike Temme