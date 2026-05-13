Schu.B-Fachtag 2026 in Detmold: Übergänge von Schule in Beruf gestalten

Zum 20-jährigen Jubiläum der Koordinierungsstelle Schule-Beruf im Kreis Lippe stehen aktuelle Herausforderungen, Workshops und Vernetzung im Mittelpunkt.

Kreis Lippe. Unter dem Titel „Perspektive verstehen – Übergänge gestalten“ findet am 16. Juni 2026 der Schu.B-Fachtag 2026 im Kreishaus Detmold statt. Anlass ist das 20-jährige Jubiläum der Koordinierungsstelle Schule-Beruf (Schu.B)

Lemgo. Im Mittelpunkt stehen zentrale Fragen rund um den erfolgreichen Übergang junger Menschen von der Schule in den Beruf: Wie können Jugendliche auf diesem Weg wirksam begleitet werden? Welche Perspektiven eröffnen sich angesichts gesellschaftlicher Veränderungen, Digitalisierung und wachsender Anforderungen an Bildung und Fachkräfte?

Die Koordinierungsstelle Schule-Beruf (Schu.B) im Kreis Lippe vernetzt seit 20 Jahren zentrale Akteurinnen und Akteure im Übergang von der Schule in den Beruf. Sie koordiniert Angebote, fördert die Zusammenarbeit zwischen Institutionen und unterstützt Jugendliche dabei, tragfähige berufliche Perspektiven zu entwickeln.

Der Fachtag greift diese Rolle auf und bietet eine Plattform, um aktuelle Herausforderungen gemeinsam zu reflektieren, Impulse zu setzen und die Zusammenarbeit weiter zu stärken. Eingeladen sind Fachkräfte und Akteurinnen und Akteure aus allgemeinbildenden Schulen und Berufskollegs, Hochschulen, der Kinder- und Jugendhilfe, der Wirtschaft, aus Kammern und Verbänden, Bildungsträgern und Beratungsstellen sowie aus Politik und Verwaltung.

Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr mit der offiziellen Begrüßung. Im Anschluss gibt Naemi Johanning von der Bertelsmann Stiftung in ihrer Keynote „Übergänge in Ausbildung – Einblicke und Ausblicke“ fundierte Einblicke in aktuelle Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen im Übergangssystem.

Ein zentrales Element des Fachtags bilden die Workshops, die in zwei Runden stattfinden. Die Teilnehmenden können zwei von insgesamt acht Angeboten wählen und sich intensiv mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. Behandelt werden unter anderem die Begleitung Jugendlicher im KI-Zeitalter, interkulturelle Kompetenz in der Berufsorientierung, psychische Gesundheit, Inklusion, Rollenbilder bei der Berufswahl sowie Lebensrealitäten in ländlichen Räumen.

Am Nachmittag folgt eine Feierstunde mit einem Grußwort des Landrats Meinolf Haase, aktuellen Zahlen, Daten und Fakten zum Übergang Schule-Beruf im Kreis Lippe sowie einem Rückblick auf 20 Jahre Schu.B.

„Mit dem Fachtag möchten wir aktuelle Impulse für die gemeinsame Arbeit im Übergang Schule-Beruf setzen und zugleich unser 20-jähriges Bestehen würdigen. Unser Anliegen ist es, den unterschiedlichen Zielgruppen durch die thematische Vielfalt der Workshops ein passgenaues und praxisnahes Angebot zu machen und den fachlichen Austausch weiter zu stärken“, betont die Koordinierungsstelle Schule-Beruf.

Der Fachtag endet ab 15:00 Uhr bei einem gemeinsamen, feierlichen Ausklang und bietet Raum für Austausch und Vernetzung.

Die Anmeldung ist bis zum 31. Mai 2026 möglich. Weitere Informationen sowie das vollständige Programm finden Interessierte unter: www.lippe-schub.de/fachtag2026

Veranstaltungsdaten auf einen Blick:

Datum: 16. Juni 2026

Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Kreishaus Detmold

Kontakt:

Vanessa Boschke

Koordinierungsstelle Schule-Beruf (Schu.B)

c/o Lippe Bildung eG

Campusallee 19

32657 Lemgo

kontakt@lippe-schub.de