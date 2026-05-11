Altersvorsorge für Frauen: Kostenloser Online-Vortrag der Verbraucherzentrale NRW

Die Verbraucherzentrale NRW im Kreis Höxter informiert am 21. Mai 2026 über private Vorsorge, finanzielle Risiken im Alter und sinnvolle Strategien für Frauen.

Kreis Höxter. Frauen leben im Durchschnitt länger, sind im Alter aber häufiger von finanziellen Lücken betroffen. Gründe dafür sind unter anderem Erwerbsunterbrechungen, Teilzeitbeschäftigung und die Pflege von Angehörigen. Die Verbraucherzentrale NRW im Kreis Höxter informiert deshalb in einem kostenfreien Online-Vortrag am Donnerstag, 21. Mai 2026, über aktuelle Entwicklungen und Strategien bei der privaten Altersvorsorge.

Unter dem Titel „Frauen leben länger – aber wovon?“ richtet sich die Veranstaltung an interessierte Frauen und alle weiteren Interessierten, die sich anbieterunabhängig über finanzielle Vorsorge informieren möchten. Die Verbraucherzentrale NRW möchte Frauen motivieren, selbst Verantwortung für die eigene private Altersvorsorge zu übernehmen – mit oder ohne staatliche Förderung.

Erwerbspausen, Teilzeit und familiäre Pflegeaufgaben können dazu führen, dass Frauen im Alter vor einer erheblichen finanziellen Lücke stehen. Auch die finanzielle Abhängigkeit vom Partner kann spätestens bei einer Scheidung zu einem Risiko werden. Betroffen sind dabei nicht nur Geringverdiener:innen.

Der Online-Vortrag vermittelt grundlegende Kenntnisse im Bereich Finanzen. Dabei geht es unter anderem darum, wie persönliche Vorsorgestrategien entwickelt werden können, warum selbst kleine Beträge über lange Zeiträume eine große Wirkung haben können und welche staatlichen Förderungen sinnvoll sind.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 21. Mai 2026, von 14:00 bis 16:00 Uhr statt. Referent ist Thomas Hentschel, Finanzexperte der Verbraucherzentrale NRW. Die Moderation übernehmen Carmen Hesse, Leiterin im Kreis Kleve, und Ute Delimat, Leiterin im Kreis Höxter, bei der Verbraucherzentrale NRW.

Der Vortrag wird über die Online-Plattform Zoom durchgeführt. Nach erfolgter Anmeldung werden die Einwahldaten und der Teilnahme-Link verschickt. Die Teilnahme ist kostenfrei und für alle Interessierten offen. Während der Veranstaltung gibt es ausreichend Zeit für Fragen und gemeinsame Diskussionen.

Anmeldungen sind per E-Mail an hoexter@verbraucherzentrale.nrw bis spätestens 19. Mai 2026 möglich. Weitere Informationen zur Veranstaltungsankündigung gibt es unter www.verbraucherzentrale.nrw.