Externsteine im Morgenlicht erleben: Führung am 16. Mai

Die besondere Führung startet um 5.30 Uhr und verbindet Naturerlebnis mit Einblicken in Geschichte, Mythos und Wahrheit der Externsteine.

Horn-Bad Meinberg. Wenn die ersten zarten Töne des Vogelgesangs die Stille durchbrechen und der morgendliche Himmel sich in ein malerisches Farbenspiel aus sanften Pastelltönen hüllt, entfalten die Externsteine eine ganz besondere Atmosphäre. Bei der Führung „Im Morgenlicht der Externsteine“ am Samstag, 16. Mai 2026, um 5.30 Uhr können Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben, wie die ersten goldenen Lichtstrahlen die erwachende Landschaft berühren.

Interessierte erleben dabei nicht nur dieses besondere Naturschauspiel, sondern tauchen auch in die fesselnde Geschichte der Externsteine ein. Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Was ist Mythos? Was ist Wahrheit?

Das Erlebnis richtet sich an alle, die die Externsteine in einem völlig neuen Licht kennenlernen möchten. Die Kombination aus stiller, erwachender Natur, dem mystischen Flair des frühen Morgens und tiefen Einblicken in die Geschichte macht diese Führung zu einem ganzheitlichen Erlebnis.

Kosten: 15,00 € p. P.

Dauer: 1 Stunde

Treffpunkt:

Infozentrum Externsteine

Externsteiner Str. 35

32805 Horn-Bad Meinberg

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es im Ticketshop unter www.externsteine-info.de. Der direkte Ticketlink lautet: https://t1p.de/morgenlicht_ex.

Kontakt:

Tel. 05234/2029796

externsteine@landesverband-lippe.de

Externsteine:

Die Externsteine sind ein Natur- und Kulturdenkmal von herausragender Bedeutung. Seit Jahrhunderten faszinieren sie die Menschen,

Spuren wie z. B. das Kreuzabnahmerelief, die Grotten oder die Plattformen zeugen von ihrer Anziehungskraft. Rund 600.000

Besucherinnen und Besucher kommen jährlich zu den Externsteinen.

Der Landesverband Lippe ist Sachwalter des Denkmals und des umgebenden Naturschutzgebietes. Über die Externsteine hinaus zählen

zu den bedeutenden Einrichtungen und Vermögenswerten des Landesverbandes Lippe: das Hermannsdenkmal mit der Waldbühne, das

Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbibliothek Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, die

Lippische Kulturagentur, die Burg Sternberg, Denkmäler, Immobilien und Domänen, rund 15.900 Hektar naturnah und nachhaltig

bewirtschafteter Wald sowie rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flächen.