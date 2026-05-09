Neue Selbstständigkeit im Bereich Permanent Make-up

Michaela Just stellt ihr Konzept im Bürener Pop-up-Store vor.

Büren. Mit viel Leidenschaft und einem klaren Ziel vor Augen hat sich die gelernte Kosmetikerin Michaela Just mit „Just Permanent“ in Ahden selbstständig gemacht.

Seit dem 7. Februar empfängt sie Kundinnen und Kunden in ihren neu eingerichteten Räumlichkeiten in der Kreisstraße 18 und erfüllt sich damit einen langjährigen Traum. Ihr Fokus liegt auf einem natürlichen Aussehen und einer typgerechten, individuellen Beratung. Besonders im Bereich Permanent Make-up bietet sie ausführliche und unverbindliche Beratungsgespräche an.

Die Entscheidung für die Selbstständigkeit wuchs über mehrere Jahre hinweg. Erste Erfahrungen sammelte die Kosmetikerin im Bekanntenkreis. Heute möchte sie nicht nur ihre Kundschaft verschönern, sondern auch anderen Mut machen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Inspiration findet sie auch im Sport: „Ich gebe Indoor-Cycling-Kurse und kenne die körperlichen Herausforderungen genau – und den Wunsch, danach schnell wieder frisch und gepflegt auszusehen.“ Genau hier setzt ihr Konzept an. Mit viel Engagement, persönlicher Beratung und einem Gespür für Natürlichkeit bringt die Gründerin frischen Wind in die Kosmetik-Branche im Stadtgebiet.

Zusätzlich zu ihrem Studio nutzt die Gründerin für einen begrenzten Zeitraum das Pop-up-Angebot am Markt 3 in Büren. Am Freitag, 15. Mai, von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 16. Mai, von 10 bis 14 Uhr haben Interessierte dort die Möglichkeit, sich rund um das Thema Permanent Make-up beraten zu lassen. Dabei werden unter anderem Augenbrauen vor Ort genau vermessen und Möglichkeiten gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden besprochen – kostenfrei und ohne Verpflichtung.

Neben Permanent Make-up erweitert Michaela Just ihr Angebot kontinuierlich, unter anderem um Lash sowie Brow Lifting. Termine im Studio sind freitags und samstags nach Vereinbarung möglich – telefonisch unter 0170/8327636 oder über Instagram (@justpermanent).

Im Rahmen des Pop-ups wird auch das innovative Wellness-Produkt „Superpatch“ von Claudia Seiffert vorgestellt. Die Patches basieren auf moderner Vibrotactile Trigger Technology (VTT) und werden einfach auf der Haut platziert. Sie sind als unkomplizierte Ergänzung für den Alltag konzipiert und können das persönliche Wohlbefinden unterstützen. „Superpatch“ ist kein Medizinprodukt, sondern ein modernes Lifestyle-Produkt im Bereich Wellness. Während der Pop-up-Tage haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich vor Ort unverbindlich zu informieren und mehr über die Anwendung zu erfahren.