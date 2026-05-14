Hochschulpraktikum an der HSBI: Studienalltag erleben

Studieninteressierte können vom 18. bis 22. Mai eine Woche lang Lehrveranstaltungen, Campus und Beratung an der Hochschule Bielefeld kennenlernen.

Bielefeld. Mit dem neuen Angebot „Hochschulpraktikum“ können Studieninteressierte die Hochschule Bielefeld (HSBI) kennenlernen. Vom 18. bis 22. Mai verbringen die Teilnehmenden eine ganze Woche an der HSBI und erhalten Einblicke in den Studienalltag sowie in einzelne Studiengänge aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Wirtschaft und Sozialwesen.

Während der Woche besuchen die Teilnehmenden in Kleingruppen reguläre Lehrveranstaltungen, kommen mit Studierenden in Kontakt und können sich individuell beraten lassen. Ergänzt wird das Programm unter anderem durch Campus- und Laborführungen.

Das Programm startet am Montag, 18. Mai, um 10 Uhr in der Hochschule mit dem Erstellen des individuellen Stundenplans für die Woche. Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist noch bis zum 13. Mai möglich.

Alle Informationen und die Anmeldung zum Hochschulpraktikum gibt es unter www.hsbi.de/studienorientierung/last-minute/hochschulpraktikum.

Das „Hochschulpraktikum“ ist Teil der neuen Veranstaltungsreihe „Last Minute ins Studium“ der HSBI. Diese bündelt verschiedene Beratungsangebote, Informationsveranstaltungen und Workshops für Studieninteressierte. Weitere Informationen und Veranstaltungen sind unter www.hsbi.de/studienorientierung/last-minute zu finden.