Ankaplatz eröffnet in der Schlossmühle am Schloss Brake

Ann-Kathrin Eggers zieht mit ihrem maritimen Restaurantkonzept aus der Lemgoer Innenstadt auf das Areal des Weserrenaissance-Schlosses Brake.

Lemgo. In die Schlossmühle am Schloss Brake zieht neuer Wind ein – genauer gesagt: Seewind. Ann-Kathrin Eggers verlegt ihren „Ankaplatz“ aus der Lemgoer Fußgängerzone auf das Areal des Weserrenaissance-Schlosses Brake. Die offizielle Eröffnung findet am Sonntag, 10. Mai 2026, statt – passend zum Muttertag.

Das Restaurant wird künftig maritim ausgerichtet sein. Der bisherige Pächter Suar Kassem, der das „El Molino“ in der Schlossmühle betrieben hatte, stand nach Angaben des Landesverbandes Lippe vor persönlichen und beruflichen Veränderungen und wünschte sich daher ein vorzeitiges Pachtende.

„Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir mit Ann-Kathrin Eggers die ideale Nachfolgerin gewinnen konnten“, sagt Arne Brand, Allgemeiner Vertreter des Verbandsvorstehers und Leiter der Abteilung Zentrale Infrastruktur beim Landesverband Lippe. Eggers verfüge über umfassende Branchenerfahrung, führe ihren bisherigen „Ankaplatz“ in der Lemgoer Fußgängerzone sehr erfolgreich und bringe nun ein ideenreiches Konzept an das Schloss Brake.

Für Ann-Kathrin Eggers kommt der Wechsel nach eigenen Worten zum richtigen Zeitpunkt. Am alten Standort sei sie an Kapazitätsgrenzen gestoßen: Die Küche sei nicht groß genug gewesen, um größere Catering-Anfragen bedienen zu können, auch der Platz für Gäste sei begrenzt gewesen.

Die größere Küche und die neuen Räume in der Schlossmühle, ergänzt um zwei Terrassen – eine direkt an der Bega und eine vor dem Restaurant –, bieten nun mehr Möglichkeiten für die gastronomische Weiterentwicklung des „Ankaplatz“.

Geöffnet ist künftig außer montags täglich ab mittags. Angeboten werden ein warmer Mittagstisch, eine Kuchenauswahl am Nachmittag sowie Abendküche. Freitags bis sonntags ergänzt ein Frühstücksangebot das Programm.

„Die erweiterten Öffnungszeiten werden bei allen, die in der nahen Umgebung von Schloss Brake arbeiten oder wohnen, sowie bei den Besucherinnen und Besuchern des Weserrenaissance-Museums großen Anklang finden und die Aufenthaltsqualität auf dem Schlossareal deutlich steigern“, sagt Arne Brand.

Auch weitere Zielgruppen hat Eggers im Blick: Studierende der TH OWL seien im „Ankaplatz“ ebenso willkommen wie Wanderer, Radtouristen und die Gäste des Campingplatzes „Heimathafen“. Der „Ankaplatz“ liegt dann nur rund 400 Meter vom Wohnmobil entfernt.

Darüber hinaus möchte Eggers auch Feiern ausrichten. Wer im Schloss Brake heiratet, könne beispielsweise zu einem Sektempfang in den „Ankaplatz“ einladen. Auch für Museumsgäste könnte es nach Angaben der Gastronomin Vergünstigungen geben.

Der Landesverband Lippe begrüßt die neue Pächterin in den Räumen der Schlossmühle und wünscht ihr viel Erfolg. „Wir sind wirklich sehr froh, dass Ann-Kathrin Eggers ‚Ja‘ gesagt hat. Wie sich das für eine gute Geschäftspartnerschaft gehört, profitieren wir beide – vor allem aber gewinnen die Bürgerinnen und Bürger, die Touristen und Wanderer sowie die Gäste des Museums“, so Brand.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag von 9 bis 22 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Kontakt: www.ankaplatz.de, Tel. 0170 – 3551915