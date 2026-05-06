Lipper Elternforum zur Berufsorientierung in Lemgo Lipper Elternforum zur Berufsorientierung in Lemgo

Lemgo. Wie geht es nach der Schule weiter? Diese Frage beschäftigt viele Jugendliche und ebenso ihre Eltern. Um fundierte Einblicke und praktische Hilfen zu geben, veranstaltet die Koordinierungsstelle Schule-Beruf (Schu.B) gemeinsam mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Detmold-Paderborn am 19. Mai 2026 ab 17 Uhr ein Elternforum im InnovationSPIN in Lemgo.

Die Veranstaltung bietet Eltern die Möglichkeit, sich aus erster Hand über zentrale Aspekte der Berufs- und Studienorientierung zu informieren und mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen.

Den Auftakt des Abends gestalten Dirk Menzel, Leiter der Koordinierungsstelle Schule-Beruf, sowie Timo Rauch, Berufsberater der Agentur für Arbeit. In ihrer gemeinsamen Begrüßung beleuchten sie aktuelle Entwicklungen im Übergang von der Schule in den Beruf und erläutern die wichtige Rolle der Eltern im Orientierungsprozess ihrer Kinder.

Im Anschluss können die Besucherinnen und Besucher an Fachvorträgen teilnehmen. Geplant sind die Themen „Studienorientierung 360° – ein Blick auf die wichtigsten Themen“, „Die Rolle der Eltern in der Berufsorientierung“ und „Wege in die Berufswelt – Industrie, Handel & Handwerk“.

In einer zweiten Runde werden einzelne Berufsfelder genauer vorgestellt. Dazu gehören „Umwelt-Berufe: Umdenken für die Zukunft“, „Arbeiten mit Menschen: Pflege- und Erziehungsberufe“ sowie „Berufe im Büro: kaufmännisch, finanzwirtschaftlich, verwaltend“. Die Kurzinfos vermitteln kompaktes Wissen und bieten Orientierung, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Anschließend stehen die Fachleute für individuelle Fragen zur Verfügung.

Ergänzend gibt es einen „Markt der Möglichkeiten“, bei dem Stände der Kooperationspartner der Kampagne #teamlippe vertreten sind. Eltern können dort persönlich mit Vertreterinnen und Vertretern von Hochschulen, Bildungseinrichtungen, Kammern und beratenden Institutionen sprechen, Informationen sammeln und gezielt auf die Fragen ihrer Kinder eingehen.

Mit dem Elternforum möchten die Koordinierungsstelle Schule-Beruf und die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Eltern darin stärken, ihre Kinder gut informiert durch den Prozess der Berufs- und Studienorientierung zu begleiten. Die Veranstaltung bietet Raum für Austausch, vermittelt praxisnahes Wissen und unterstützt den erfolgreichen Übergang von der Schule in das Berufsleben.