Marta Herford im Mai: Kunst, Workshops und Museumstag

Das Marta Herford lädt im Mai zu Führungen, Workshops, Filmvorführungen und zur Finissage von „ars viva 2026“ ein.

Herford. Der Mai umfasst im Marta Herford ein vielfältiges und anregendes Angebot an Kunst- und Kulturveranstaltungen. Auch in diesem Monat sind Besucher*innen herzlich eingeladen, sich in den Ausstellungen inspirieren zu lassen, selbst künstlerisch aktiv zu werden und sich gemeinsam über das Erlebte auszutauschen. Ein Höhepunkt ist der Internationale Museumstag. Am Sonntag, 17. Mai, gibt es aus diesem Anlass im Marta freien Eintritt in beide Galerien und ein facettenreiches Programm mit künstlerischen Workshops und Filmvorstellungen. Am Pfingstmontag, 25. Mai, endet die Ausstellung „ars viva 2026“ mit einer Finissage.

Am Sonntag, 3. Mai, um 14 Uhr lädt das Marta zur monatlichen Führung durch die Gehry-Architektur ein. In dem einstündigen Rundgang erleben Besucher*innen die einzigartige Architektur des Museums und haben die Möglichkeit, mit den erfahrenen Kunstvermittler*innen ins Gespräch zu kommen. Das Ticket kostet 3,50 Euro zuzüglich Ausstellungseintritt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Am Sonntag, 17. Mai bietet das Marta Herford ein besonderes Programm zum Internationalen Museumstag an. Begleitend zur Ausstellung „Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger“ wird der neue Film „Lois Weinberger – Ruderal Society“ (Regie: Markus Heltschl, Österreich 2025, 96 Min., OmdU) im Marta-Forum mehrmals gezeigt. Im Marta-Atelier findet von 12 bis 14 Uhr der Workshop „Zwischen Licht, Chemie und Gestaltung – Cyanotopie“ statt. Von 14 bis 16.30 Uhr kann in der Marta-Lobby am Workshop „Liebesbriefe an die Natur“ mit der Künstlerin Paula Lindl teilgenommen werden. Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Die Ausstellungen des Museums werden von 13 bis 17 Uhr von den Marta-Kunstsprecher*innen begleitet. Alle Angebote sowie der Ausstellungseintritt sind an diesem Tag frei.

Am Montag, 25. Mai, um 14 Uhr richtet Marta-Direktorin Kathleen Rahn zur Finissage der Ausstellung „ars viva 2026“ einen persönlichen Blick auf die Schau in der Lippold-Galerie. Dabei erfahren die Besucher*innen Hintergrundinformationen über die Werke sowie die Themen der drei jungen Preisträger*innen Ryan Cullen, Nazanin Noori und Prateek Vijan des ars viva-Preises des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Das Ticket kostet 3,50 Euro zuzüglich Ausstellungseintritt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Am Samstag, 30. Mai, um 16 Uhr findet in Kooperation mit der Biologischen Station Ravensberg das neue Format „SprechStoff“ statt. Dabei steht der gemeinsame Dialog im Mittelpunkt. Die Veranstaltung widmet sich dem Thema „Natur – Wild und Heimisch“ und bezieht sich auf die Ausstellung „Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger“. Das Ticket ist kostenlos.

Regelmäßige Führungen durch die aktuellen Ausstellungen finden immer mittwochs um 18 Uhr sowie samstags und sonntags um 15 Uhr statt. Das Ticket kostet 3,50 Euro zuzüglich Eintritt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Workshops im Mai

Das Marta ist ein Ort, an dem alle Altersstufen eine inspirierende Umgebung finden. Mit einem diversen Workshopprogramm werden Besucher*innen dazu angeregt, mit unterschiedlichen Materialien und Techniken zu experimentieren, eigene Ideen umzusetzen und sich gemeinsam in angenehmer Atmosphäre auszutauschen.

Am Samstag, 2. Mai, und Samstag, 16. Mai, jeweils von 11 bis 13 Uhr, lädt das Marta zu dem offenen Mitmach-Angebot „Kunstentdecker*innen“ ein. Kinder ab 6 Jahren haben hier die Möglichkeit, die aktuelle Ausstellung zu erkunden und sich im Anschluss selbst als Künstler*innen auszuprobieren. Das Ticket kostet 12 Euro inklusive Material, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Am Sonntag, 3. Mai, und Sonntag, 17. Mai, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr, bietet das Marta Herford mit der „Offenen Runde“ ein Mitmach-Angebot für Familien an. Ob vor, nach oder während eines Ausstellungsbesuchs: Das offene Atelier in der Marta-Lobby lädt Kinder und Erwachsene dazu ein, gemeinsam aktiv zu werden und verschiedene künstlerische Sprachen kennenzulernen. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Am Freitag, 8. Mai, 15. Mai, 22. Mai, 29. Mai und 5. Juni findet der Workshop „DIY Naturkunst“ jeweils von 15 bis 17.30 Uhr statt. Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren können gemeinsam mit der Künstlerin Paula Lindl kreativ arbeiten. Im Mittelpunkt dieses Angebots steht die künstlerische Auseinandersetzung mit Pflanzen sowie ihren Farben, Strukturen und Linien. Die Kinder können sich von der aktuellen Ausstellung „Kartographien des Wachstums“ inspirieren lassen und die entstandenen Kunstwerke mit nach Hause nehmen. Unter bildung@marta-herford.de oder 05221.994430297 wird um Anmeldung gebeten. Das Angebot ist kostenfrei, die Termine sind einzeln buchbar, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt, mit freundlicher Unterstützung von Kulturrucksack NRW und der Landesregierung Nordrhein-Westfalen.

Am Sonntag, 10. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr heißt es wieder: Kreativ-Sonntag. Das offene Angebot lädt Gäste aller Altersgruppen dazu ein, im Marta-Atelier verschiedene künstlerische Techniken auszuprobieren. Das Ticket kostet 20 Euro inklusive Material, ohne Eintritt in die Ausstellung, mit Anmeldung, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen und Workshops unter: Marta Kalender.