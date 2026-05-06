Ehrlich Brothers erhalten Walk-of-Fame-Stern in Halle

Magierduo wird an der heristo-arena für langjährige Verbundenheit und zehn Showserien ausgezeichnet

Halle (Westfalen). Die Ehrlich Brothers sind an der heristo-arena mit einem Stern auf dem Walk of Fame ausgezeichnet worden. Anlass ist ein besonderes Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal gastiert das international bekannte Magierduo mit seinen Shows in Halle (Westfalen) und begeistert dort regelmäßig tausende Zuschauerinnen und Zuschauer.

Seit ihrem ersten Auftritt haben sich die Ehrlich Brothers zu einem festen Bestandteil des Veranstaltungsprogramms der heristo-arena entwickelt. Mit innovativen Illusionen, energiegeladenen Performances und großer Nähe zum Publikum verwandelten sie die Arena immer wieder in einen Ort des Staunens.

Die Verleihung des Walk-of-Fame-Sterns würdigt nicht nur den internationalen Erfolg der Künstler, sondern auch ihre enge Verbundenheit mit dem Standort Halle (Westfalen). Zahlreiche ausverkaufte Shows und eine stetig wachsende Fangemeinde unterstreichen die besondere Beziehung zwischen dem Magierduo und der Region Ostwestfalen-Lippe.

Ralf Weber, Geschäftsführer der heristo-arena, betont die Bedeutung dieser langjährigen Partnerschaft: „Die Ehrlich Brothers sind ein außergewöhnliches Phänomen in der Entertainment-Branche. Ihre Shows stehen für Innovation, Qualität und Begeisterung auf höchstem Niveau. Dass sie nun bereits zum zehnten Mal bei uns auftreten, erfüllt uns mit großem Stolz. Mit dem Stern auf unserem Walk of Fame möchten wir unsere Anerkennung für ihre Treue und ihren herausragenden Beitrag zur Erfolgsgeschichte der heristo-arena zum Ausdruck bringen.“

Auch Sven Wortmann, Geschäftsführer der heristo-arena, hebt die besondere Zusammenarbeit hervor: „Die Ehrlich Brothers begeistern seit Jahren ein generationsübergreifendes Publikum und haben die heristo-arena als festen Tourstandort geprägt. Ihre Shows sind jedes Mal aufs Neue ein Highlight in unserem Veranstaltungskalender. Wir freuen uns schon sehr auf die Shows 2027. Die Verleihung des Walk-of-Fame-Sterns ist ein verdienter Ausdruck unserer Wertschätzung für diese außergewöhnliche Erfolgsgeschichte.“

Mit dem neuen Stern auf dem Walk of Fame reihen sich die Ehrlich Brothers in eine exklusive Liste von Künstlerinnen und Künstlern ein, die die heristo-arena nachhaltig geprägt haben. Zugleich setzt die Auszeichnung ein sichtbares Zeichen für weitere magische Momente in Halle (Westfalen).