Citymanagements aus OWL und Lippstadt treffen sich in Paderborn

14 Citymanagerinnen und Citymanager aus zehn Städten in Ostwestfalen-Lippe sowie aus Lippstadt haben sich am Donnerstag, 23. April, im Historischen Rathaus in Paderborn zu einem Vernetzungs- und Austauschtreffen versammelt. Eingeladen hatte das Citymanagement Paderborn.

Paderborn. Was die Innenstädte bewegt. Im Mittelpunkt des Treffens stand der fachliche Austausch zu aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen in den Innenstädten. Dabei wurde deutlich: Die angespannte finanzielle Lage vieler Kommunen prägt die Arbeit in nahezu allen Städten und bildet den Rahmen für zahlreiche Fragestellungen.

Diskutiert wurden unter anderem der Zugang zu Fördermitteln, der Kontakt zu Expansionsbeauftragten sowie die Zusammenarbeit mit der Stadtpolitik. Auch alltagsnahe Themen wie öffentliche Toiletten standen auf der Agenda. Mehrere Städte berichteten über ihre Erfahrungen mit dem Konzept der „Netten Toilette“, bei dem Gastronomiebetriebe ihre Toiletten gegen einen kommunalen Zuschuss öffentlich zugänglich machen.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Frequenzmessung und der Definition relevanter Kennzahlen (KPI). Die Teilnehmenden tauschten sich intensiv über Vor- und Nachteile verschiedener Systeme, die Aussagekraft einzelner Kennzahlen sowie über die Kosten-Nutzen-Abwägung aus. Der Vergleich der unterschiedlichen Ansätze zeigte, dass viele Städte vor ähnlichen Herausforderungen stehen und voneinander profitieren können.

Lernen statt konkurrieren

Den besonderen Mehrwert des Formats sehen die Beteiligten im Austausch konkreter Best-Practice-Beispiele. Die vorgestellten Ansätze liefern praxisnahe Impulse, die direkten Einfluss auf die Arbeit der anderen Citymanagements haben. Ziel ist es, voneinander zu lernen, Synergien zu nutzen und Lösungsansätze effizienter zu entwickeln.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Kolleginnen und Kollegen in Paderborn begrüßen durften. Der persönliche Austausch ist enorm wertvoll, weil wir feststellen, dass viele Herausforderungen in den Städten ähnlich sind. Umso wichtiger ist es, voneinander zu lernen und Synergien zu nutzen“, sagt Paderborns Citymanagerin Lena Schräder.

Vernetzung mit Perspektive

Das Vernetzungstreffen findet regelmäßig und im Wechsel in verschiedenen Städten der Region statt. Ziel ist es, den interkommunalen Austausch zu stärken und langfristige Kontakte zwischen den Citymanagements aufzubauen. Zuletzt war Lemgo Gastgeber des Treffens.

Zum Abschluss erhielten die Teilnehmenden bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Paderborner Innenstadt Einblicke in aktuelle Projekte und Entwicklungen vor Ort.