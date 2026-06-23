Neuer Kletter- und Balancierpfad in den Bürener Almeauen eröffnet

Die 110 Meter lange Anlage erweitert das Spiel- und Freizeitangebot in Büren und wurde im Rahmen der „Tage der Gärten und Parks“ offiziell freigegeben.

Büren. In den Bürener Almeauen gibt es ein weiteres Spiel- und Freizeitangebot: Am Sonntag, 14. Juni, wurde der neue Kletter- und Balancierpfad im Rahmen der landesweiten „Tage der Gärten und Parks“ offiziell eröffnet. Zahlreiche Familien nutzten die Gelegenheit, die Anlage erstmals auszuprobieren.

Der neue Kletterpfad ergänzt das bestehende Freizeitangebot in den Almeauen. Neben vielfältigen Spielmöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen stehen dort bereits ein Skatepark, ein Dirtpark sowie Fitness- und Bewegungsgeräte zur Verfügung. Mit einer Gesamtlänge von 110 Metern bietet die neu geschaffene Anlage weitere abwechslungsreiche Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Besonders hervorzuheben ist die individuelle Gestaltung der Anlage. Statt eines standardisierten Spielgeräts wurde ein Konzept entwickelt, das gezielt auf die örtlichen Gegebenheiten und die Geschichte des Standorts abgestimmt ist. So floss die nahegelegene Bohr- und Mittelmühle als prägendes Wahrzeichen der Stadt bewusst in die Planung ein. Dadurch entstand ein Bewegungsangebot, das sich in die Umgebung der Almeauen einfügt und zugleich einen Bezug zur Stadtgeschichte herstellt.

Für einen feierlichen Rahmen sorgte die Segnung der neuen Anlage durch Pastor Duc Thien Nguyen. Mit guten Wünschen für die Kinder, Familien sowie alle künftigen Besucherinnen und Besucher wurde die Bedeutung des neuen Begegnungs- und Freizeitortes für die Gemeinschaft hervorgehoben. Die offizielle Eröffnung übernahmen anschließend die Kinder selbst: Gemeinsam durchschnitten sie eine Girlande und gaben damit den Startschuss für die Nutzung der Anlage.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde zudem die Spende aus dem Mai-Markt-Gewinnspiel in Höhe von 500 Euro an die Bürgerstiftung Büren übergeben. Mit dem Betrag sollen die wertvolle Arbeit der Bürgerstiftung für das Gemeinwohl sowie zahlreiche Projekte und Initiativen in Büren und den Ortsteilen unterstützt werden. Bärbel Olfermann, Vorsitzende des Stiftungsvorstands, dankte allen Gewinnspiel-Teilnehmenden, die diese Unterstützung möglich gemacht haben.

Die Bürener Almeauen bilden seit jeher einen zentralen und beliebten Freizeit- und Erholungsbereich in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Die neue Anlage trägt dazu bei, die Aufenthaltsqualität weiter zu steigern und einen zusätzlichen Ort der Bewegung, Begegnung und gemeinsamen Erlebnisse für Kinder, Jugendliche und Familien zu schaffen – direkt vor der Haustür und inmitten der Natur.

Unterstützt wurde das Projekt mit Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren in Nordrhein-Westfalen“. Das Programm verfolgt das Ziel, Innenstädte und Ortszentren als lebendige und attraktive Begegnungsorte weiterzuentwickeln und die Aufenthaltsqualität nachhaltig zu stärken. Die Stadt Büren erhielt hierfür Fördermittel in Höhe von 252.240 Euro.

Die Stadt Büren bedankt sich bei allen Beteiligten, die zur Planung und erfolgreichen Umsetzung des Projekts beigetragen haben.