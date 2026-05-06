Rückblick zum ersten Gütersloher Feierabendmarkt des Jahres

Gute Stimmung auf dem Konrad-Adenauer-Platz.

Gütersloh. Am 29. April fand der erste Gütersloher Feierabendmarkt des Jahres auf dem Konrad-Adenauer-Platz statt. Bei sonnigem, wenn auch windigem Wetter füllte sich der Platz ab 16 Uhr mit zahlreichen Besucher*innen, die den Tag gemeinsam im Freien ausklingen lassen wollten. Für gute Stimmung sorgten einige mutige Gesangstalente, die die Chance wahrnahmen, vor Publikum Karaoke zu singen.

Auch das gastronomische Angebot wurde von den Besucher*innen gut angenommen: 13 Gastronomiebetriebe beteiligten sich zum Jahresauftakt des Feierabendmarkt mit ihren Food-Trucks oder Ständen. Die Mehrzahl der überwiegend aus der Region stammenden Betriebe wird auch bei den kommenden Terminen des Feierabendmarkts wieder vor Ort sein und ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken anbieten.

Der Feierabendmarkt ist eine Veranstaltung von Gütersloh Marketing. Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe von der Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold und gt!nfo. Alle Informationen zum Feierabendmarkt finden Sie unter Gütersloh Marketing .

Ausblick auf kommende Termine

Der Gütersloher Feierabendmarkt findet ab April jeden letzten Mittwoch des Monats bis zum 29. Juli statt. Außerdem gibt es am 4. November ein Herbst-Spezial des Marktes. Beim nächsten Termin am 27. Mai begleiten Simon Zawila & Band den Abend mit Jazz-, Lounge- und Popklängen, zusätzlich bietet eine Fotobox die Möglichkeit, individuelle Erinnerungen festzuhalten und direkt mitzunehmen. Am 24. Juni sorgt dann die Band Threenabox mit Rock- und Pop-Hits der 90er und 2000er Jahre für Stimmung. Das Sommerfinale am 29. Juli übernimmt DJ Leon Altemeier mit chilligen Klängen, bevor beim Sondertermin im Herbst DJ Maik Budde mit den größten Hits der 80er und 90er den Feierabendmarkt ausklingen lässt.