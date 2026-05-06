Freibäder HaWei und Büren starten in die Sommersaison

Ab dem 4. Mai darf wieder geschwommen werden

Büren. Zeitgleich starten die städtischen Freibäder Harth-Weiberg (HaWei) und Büren in diesem Jahr in die Sommersaison. Nach Abschluss der Beckenfüllung und der Überprüfung der Wasserqualität dürfen die Badegäste ab Montag, 4. Mai 2026, wieder ihre Bahnen ziehen.

Für die jüngsten Schwimmerinnen und Schwimmer gibt es ein besonderes Highlight zum Saisonstart: In beiden Bädern wurden die Kinderplanschbecken komplett erneuert. Die alten Stahlbetonbecken wurden vollständig zurückgebaut und durch moderne Anlagen ersetzt.

Zusätzlich zum Beckenneubau wurde die zugehörige Wasseraufbereitungsanlage in HaWei auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Für einen effizienten Badebetrieb wurden hier auch die Umwälzpumpen für die Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken ausgetauscht. Ebenfalls modernisiert wurde die Absorberanlage inklusive Solarpumpe und Steuerung, was eine optimale und umweltfreundliche Temperierung des Badewassers ermöglicht.

Auch der Förderverein des Freibades HaWei hat maßgeblich zur Fertigstellung des Areals beigetragen. So hat er nicht nur neue Sonnenschirme angeschafft, sondern auch die Neugestaltung der Begrünung rund um das Kinderplanschbecken übernommen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir pünktlich zur Saison die modernisierten Kinderbereiche freigeben können“, erklärt André Stadermann, Leiter der Abteilung Planen/Bauen. „Die Investition in den Rückbau und die neue Technik ist ein klares Bekenntnis zur Familienfreundlichkeit unserer Bäder.“

Besonders in HaWei ist die Vorfreude groß, denn das Freibad feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Am 13. Juni 2026 soll eine große Jubiläumsfeier stattfinden, zu der alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Hierzu wird die Stadt Büren noch einmal gesondert berichten und alle wichtigen Informationen zum Programm teilen.

Für die Freibadsaison gelten die bekannten Öffnungszeiten: montags bis sonntags und an Feiertagen von 13 bis 19 Uhr in HaWei, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr in Büren. Für Frühschwimmerinnen und -schwimmer mit Saisonkarte hat das Freibad Büren zudem montags bis freitags (außer an Feiertagen) von 6 bis 8 Uhr geöffnet. Aktuelle Preise sind der Homepage der Stadt Büren zu entnehmen unter Hallen- und Freibäder .