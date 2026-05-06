Dem Fuchs ein Freund sein – Charme-Offensive in Richtung Lemgo-City

BUND Lippe lädt zu Vortragsabend „Das Leben der Füchse“ mit Dr. Martin Steverding am 7. Mai in Lemgo – und startet damit eine Charme-Offensive in Richtung der Bürger und Bürgerinnen in Lemgo und im Kreisgebiet

Lemgo. Der Fuchs ist in Lemgo ein heikles Thema, was nicht am Fuchs liegt, sondern mit der umstrittenen Schliefanlage in Lemgo-Voßheide zusammenhängt. Um einen konstruktiven und sogar Freude machenden Beitrag zur Diskussion über die Anlage zu leisten, lädt der BUND Lippe zum Vortrag „Das Leben der Füchse“ mit Dr. Martin Steverding am Donnerstag, 7. Mai in Lemgo ein.

Der Diplom-Biologe aus Rhede/ Kreis Borken, Fachmann für Faunistik und Artenschutz, wird dem Publikum den Fuchs in seiner Biologie, ökologischen Bedeutung und von seinem Verhalten näher bringen. Wobei ansprechende Bilder präsentiert werden, neben Fotos auch Videos von Wildkameras, darunter ein Video mit ganz jungen Welpen dieser Tage. Das verspricht eine Charme-Offensive. Doch wird auch die Bejagung angesprochen und werden zur Praxis der Schliefanlage tierschutzfreundliche Alternativen erläutert.

Der Vortrag eignet sich als Einstieg in die Beschäftigung mit heimischen Wildtieren und inspiriert zu einem freundschaftlichen Verhältnis zum Rotfuchs und seinen Verwandten. Denn das Tier, um dessen Wohl und Wehe es im Streit um die Schliefanlage geht, bekommen die meisten Bürger und Bürgerinnen nur äußerst selten zu sehen. Dabei ist der Ortsteil Lemgo-Voßheide nach dem Fuchs benannt und trägt den Fuchs in seinem Wappen. Der Fuchs ist in Lemgo allemal ein wichtiges Tier.