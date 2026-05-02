Season Opening im LENKWERK: Oldtimer-Saison startet am 10. Mai

Zum 15-jährigen Jubiläum lädt das LENKWERK in Bielefeld zum kostenfreien Season Opening mit Oldtimern, Youngtimern, Sportwagen, Familienprogramm und besonderen Gästen ein.

Bielefeld. Das Season Opening im LENKWERK markiert am Sonntag, 10. Mai 2026, den Auftakt der Old- und Youngtimer-Saison. Von 10:00 bis 16:00 Uhr öffnet das LENKWERK Quartier seine Tore und verbindet das traditionelle Treffen in diesem Jahr mit dem 15-jährigen Jubiläum des Standorts.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein kostenfreies Programm rund um automobile Leidenschaft: faszinierende Fahrzeuge, Benzingespräche und Unterhaltung für die ganze Familie. Damit bietet die Veranstaltung zugleich eine Gelegenheit, den Muttertag gemeinsam im besonderen Ambiente des LENKWERK Quartiers zu verbringen.

Ein besonderer Gast ist Gian Luca Tüccaroglu. Der gebürtige Bielefelder und 2005 geborene Rennfahrer startet 2026 im Porsche Carrera Cup für das Team 75 des ehemaligen Werksfahrers und Le-Mans-Siegers Timo Bernhard. Zum Season Opening bringt er seinen 911 GT3 RS mit, dessen Lackierung weltweit ein Unikat ist. Gian Luca Tüccaroglu ist den ganzen Tag vor Ort und steht für Gespräche, Autogramme und gemeinsame Fotos zur Verfügung.

Im Showroom präsentiert Moll Hannover exklusive Ferrari-Modelle. Das Autohaus Beresa ist ebenfalls mit einer eigenen Fahrzeugauswahl vertreten. Wer selbst Rennstrecken-Feeling erleben möchte, kann am professionellen Nürburgring eSports Rennsimulator virtuelle Runden auf bekannten Strecken drehen. Das Angebot ist gegen eine kleine Gebühr buchbar und für alle ab 16 Jahren geeignet.

Wie gewohnt dürfen Besuchende ihre Oldtimer, Youngtimer und Sportwagen direkt auf dem Parkplatz des LENKWERK Quartiers abstellen und so zum typischen Flair der Veranstaltung beitragen, solange der Platz reicht.

Auch für Kinder und Familien gibt es verschiedene Angebote. Von 11:00 bis 15:00 Uhr werden Kinderschminken, Glitter-Tattoos und Nagellack angeboten. Dartscheiben und Kicker sorgen zusätzlich für Unterhaltung. Das Schmerz-Coach-Team bietet kurze Schmerz-Checks sowie Tipps zur natürlichen Schmerzregulation für Mensch und Hund an. Hunde dürfen gerne mitgebracht werden.

Die KOCHEREI ist ab 10:00 Uhr geöffnet und bietet Frühstück sowie ab 11:30 Uhr ein Spargelbuffet an. Für das Spargelbuffet wird um Reservierung gebeten. Auf dem Außengelände ergänzen Foodtruck, Grillstation, Kaltgetränke- und Kaffeewagen sowie ein Crêpes- und Eiswagen das kulinarische Angebot.

Der Eintritt zum Season Opening ist kostenfrei. Wer möchte, kann die Veranstaltung jedoch nutzen, um Gutes zu tun: Der Sterntaler e.V. ist mit einem eigenen Stand vor Ort und informiert über seine Arbeit. Zudem steht eine Spendenbox bereit, über die der Inner Wheel Club Bielefeld und der Sterntaler e.V. unterstützt werden können.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 10. Mai 2026, von 10:00 bis 16:00 Uhr im LENKWERK Quartier, Am Stadtholz 24 bis 26, 33609 Bielefeld, statt. Weitere Termine der OPEN HOUSE Reihe 2026 sind der Porsche Day am 31. Mai sowie der British Day am 14. Juni 2026. Weitere Informationen zu den Open House Veranstaltungen und zum LENKWERK gibt es unter www.lenkwerk-bielefeld.de.