Europawochen im Kreis Gütersloh starten mit rund 30 Veranstaltungen

Vom 29. April bis zum 2. Juni macht ein vielfältiges Programm Europa im Kreis Gütersloh erlebbar – mit Diskussionen, Schulprojekten und 13 Europa-Läufen.

Kreis Gütersloh. Die Europawochen im Kreis Gütersloh starten mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm: Vom 29. April bis zum 2. Juni drehen sich rund 30 Veranstaltungen um das Thema Europa. Auf dem Programm stehen unter anderem die Geschichte der Kelten in Europa, ein philosophischer Blick auf den idealen Staat, Diskussionen über Europa im Alltag, 13 Europa-Läufe in 13 Kommunen sowie zahlreiche weitere Programmpunkte. Koordiniert werden die Aktionswochen vom EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh; gestaltet wird das Programm von zahlreichen Akteuren aus dem Europa-Netzwerk.

Die Beiträge wurden von verschiedenen Partnern im Europa-Netzwerk eingereicht. „Wir freuen uns, dass wir als Netzwerk ein buntes und abwechslungsreiches Programm rund um Politik, Kultur, Bildung sowie Aktionen für Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen konnten“, sagt Rouven Piesch, Leiter des EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh. Die Europawochen finden jährlich rund um den Europatag am 9. Mai statt. Dieser erinnert an die Schuman-Erklärung, in der Robert Schuman, ehemaliger französischer Außenminister, seine Vision einer neuen Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte – mit dem Ziel, Frieden zwischen den europäischen Nationen dauerhaft zu sichern.

Ein besonderes Highlight ist eine kreisweite Mitmachaktion: In Zusammenarbeit mit den 13 Kommunen im Kreis Gütersloh organisiert das EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh unter dem Motto „Europa gemeinsam bewegen“ offene Laufveranstaltungen. „Auf Rundkursen in jedem Ort sollen Läuferinnen und Läufer ein Zeichen für Europa und die europäischen Werte setzen“, erklärt Piesch. Im Mittelpunkt steht dabei nicht der sportliche Wettbewerb, sondern das gemeinsame Erlebnis.

„‚Europa gemeinsam bewegen‘ versteht sich als niedrigschwellige Mitmach-Aktion für alle Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft oder sportlicher Erfahrung“, betont Nikola Weber, Geschäftsführerin der pro Wirtschaft GT, der Trägerorganisation des EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh. „Ziel ist es, Europa greifbar zu machen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.“ Als besonderes Andenken erhalten alle Teilnehmenden bei jeder Teilnahme kostenfrei ein Europa-Lauf-Trikot. „Wir unterstützen die Europa-Lauf-Aktion des EUROPE DIRECT und der Kommunen im Kreis GT sehr gern, denn wir stehen als Volksbank in Ostwestfalen zum europäischen Gedanken des gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraums“, sagt Michael Deitert, Vorstandsvorsitzender der Volksbank in Ostwestfalen.

Auch abseits der Läufe behandeln zahlreiche Veranstaltungen europäische Themen. Die Volkshochschule Reckenberg-Ems lädt zu einer philosophischen Diskussionsrunde über den idealen Staat ein und beleuchtet dabei unter anderem Denker wie Machiavelli, Morus oder Montesquieu sowie zeitgenössische Philosophinnen. Die VHS Ravensberg widmet sich in einer weiteren Veranstaltung der Geschichte der Kelten in Europa.

Im Droste-Haus in Verl steht unter dem Titel „Europa. Deine Stimme. Deine Zukunft“ die Bedeutung Europas im Alltag im Fokus. Diskutiert wird unter anderem, welchen Einfluss Bürgerinnen und Bürger auf demokratische Prozesse haben. Als Referent spricht der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof, Martin Lehmann, über europäische Werte und gesellschaftliches Engagement.

Darüber hinaus beteiligen sich zahlreiche Schulen im Kreis Gütersloh mit eigenen Projekten an den Europawochen. Auf dem Programm stehen unter anderem kulinarische Entdeckungsreisen durch Europa, Quizformate sowie Planspiele zur Entscheidungsfindung in der Europäischen Union.

„Wir laden Bürgerinnen und Bürger im Kreis Gütersloh herzlich ein, das Programm der Europawochen zu entdecken und die vielseitigen Veranstaltungen zu besuchen“, sagt Rouven Piesch. „Außerdem bedanke ich mich bei unseren Netzwerkpartnern für die Organisation dieser vielfältigen Angebote“, so Piesch. Das vollständige Programm der Europawochen ist online unter www.europedirect-gt.de abrufbar. Alle Veranstaltungen sind für Teilnehmende kostenfrei.