Gütersloh Läuft 2026: Kostenfreie Kinderläufe dank Hagedorn

Am Mittwoch, 8. Juli 2026, verwandelt sich der Stadtpark Gütersloh wieder in eine Sport- und Begegnungsstätte für alle Generationen.

Gütersloh. Am Mittwoch, 8. Juli 2026, heißt es wieder: Laufschuhe schnüren für den guten Zweck. Bereits zum 18. Mal verwandelt sich der Stadtpark Gütersloh bei „Gütersloh Läuft“ in eine lebendige Sport- und Begegnungsstätte für alle Generationen. Die Veranstaltung steht wie kaum ein anderes Event in der Region für Bewegung, Gemeinschaft und soziales Engagement.

Ein zentrales Anliegen bleibt die Förderung des Nachwuchses. Dank der Unterstützung der Hagedorn Unternehmensgruppe können Kinder sowie Schülerinnen und Schüler erneut kostenfrei teilnehmen. Damit soll möglichst vielen jungen Menschen der Zugang zu Sport und Bewegung ermöglicht werden.

Das Organisationsteam blickt nach dem starken Zuspruch im Vorjahr mit 2.700 Voranmeldungen – darunter 1.400 Kinder – optimistisch auf die diesjährige Veranstaltung. Obwohl die Kinderläufe im vergangenen Jahr aufgrund extremer Hitze abgesagt werden mussten, sei die Euphorie in den Schulen und Klassen ungebrochen.

„Wir unterstützen die Kinderläufe erneut, weil solche Angebote den Einstieg in den Sport erleichtern. Gerade in jungen Jahren geht es nicht nur um Bewegung, sondern darum, Selbstvertrauen zu entwickeln und Teamgeist zu erleben. Wenn Kinder hier ohne große Hürden mitmachen können, wachsen sie genau in diesen Punkten – und das ist uns wichtig“, sagt Thomas Hagedorn, Inhaber der Hagedorn Unternehmensgruppe.

Auch Veranstalterin Sarah Dörmann betont die Bedeutung solcher Partnerschaften: „Gemeinsam liegt es uns am Herzen, schon die Jüngsten für Bewegung zu begeistern und ein Bewusstsein für Gesundheit zu schaffen. Sport als Präventionsmittel für ein gesundes Leben.“

Die Anmeldung für 2026 ist bereits geöffnet. Die Teilnahmegebühr für Erwachsene liegt bei 15,00 Euro. Davon wird 1 Euro pro Starter an die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe gespendet. Der Hauptsponsor, die Zimmermann-Gruppe, hatte diesen Betrag im vergangenen Jahr verdoppelt und gemeinsam mit den Spendenerlösen von BeFit, dem Sport- und Gesundheitsprogramm der Bertelsmann-Gruppe, sowie der Veranstalterin auf eine Gesamtsumme von 5.500,00 Euro erhöht.

Besonders gefragt ist weiterhin der Firmenlauf über 5 Kilometer, der sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Highlight entwickelt hat. Der Startschuss fällt im beliebten After-Work-Zeitraum. Unternehmen können ihren Mitarbeitenden damit eine attraktive Möglichkeit bieten, Teamgeist und Gesundheit zu stärken.

„Wir haben das Event bewusst so ausgerichtet, dass auch weniger geübte Läuferinnen und Läufer teilnehmen können“, erklärt Dörmann mit Blick auf die verschiedenen Wettbewerbe und Distanzen.

Das sportliche Angebot umfasst 2026: Bambini-Lauf über 600 Meter, School-Running über 1.200 Meter, Walken über 5 Kilometer sowie Läufe über 5 und 10 Kilometer. Ob allein, mit Freunden, der Familie oder im Firmenteam – für unterschiedliche Altersklassen und Leistungsniveaus ist eine passende Strecke dabei.

Für viele Kinder, Familien und Unternehmen ist „Gütersloh Läuft“ längst ein fester Termin im Kalender und ein sportliches Highlight kurz vor den Sommerferien. Dabei geht es nicht nur um Zeiten und Platzierungen, sondern vor allem um Freude an Bewegung und gemeinsames Erleben.

Das Organisationsteam der Bielefelder Agentur impulsevent freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie einen stimmungsvollen Lauftag im Stadtpark Gütersloh. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen gibt es online unter www.guetersloh-laeuft.de.