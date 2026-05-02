Verkehrsverein Bielefeld stellt Zukunft der Stadt in den Mittelpunkt

Jahresversammlung im Theater am Alten Markt: Rund 300 Gäste blickten auf 2025 zurück und diskutierten Innenstadt, Stadtteile, Tourismus und Stadtmarketing.

Bielefeld. Der Verkehrsverein Bielefeld hat bei seiner Jahresversammlung im Theater am Alten Markt zentrale Zukunftsfragen der Stadt in den Mittelpunkt gestellt. Wie entwickelt sich die Innenstadt? Was brauchen die Stadtteile? Und wie bleibt Bielefeld attraktiv für Gäste, Unternehmen und die eigene Stadtgesellschaft? Mit diesen Themen sowie einem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2025 beschäftigten sich rund 300 Mitglieder, Partnerinnen und Partner sowie Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Stadtgesellschaft.

In ihrer Begrüßung betonte die Vorsitzende Ursula Pasch die Rolle des Verkehrsvereins als engagierte Stimme für Bielefeld. Die Stadt stehe vor wichtigen Entwicklungsaufgaben – von der Zukunft der Innenstadt über große Bauprojekte bis zur Stärkung der Stadtteile. „Unsere Stadt verändert sich. Diesen Wandel wollen wir konstruktiv begleiten und mitgestalten“, sagte Pasch.

Innenstadt und Stadtteile im Fokus

Ein Schwerpunkt des Abends war der Blick auf die Innenstadt. Themen wie das Karstadt-Areal, das Küster-Quartier, die Entwicklung rund um Bahnhofstraße und Bahnhofsumfeld sowie die Auswirkungen des Fernwärmeausbaus würden Bielefeld in den kommenden Jahren prägen. Entscheidend seien dabei Transparenz, gute Kommunikation und ein attraktives Stadtbild während der Umbauphasen.

Zugleich kündigte Pasch an, den Fokus im Jahr 2026 verstärkt auf die Bezirke und Nebenzentren zu richten. Gemeinsam mit Werbegemeinschaften und Bielefeld Marketing arbeitet der Verkehrsverein an einem Konzept für künftiges Stadtteilmarketing. Ziel sei es, lokale Zentren zu stärken und Stadtteilfeste als wichtige Orte der Begegnung langfristig zu sichern.

Darüber hinaus unterstützt der Verkehrsverein in diesem Jahr Bielefeld Marketing bei der Entwicklung eines neuen Tourismuskonzeptes. Pasch sagte: „Im Mittelpunkt steht die Frage, wie wir Bielefeld für Gäste und Einheimische gleichermaßen noch attraktiver machen können.“

Positiv bewertete Pasch auch die Mitgliederentwicklung des Verkehrsvereins. Zum Jahresende 2025 zählte der Verein 314 Mitglieder. Trotz einzelner Austritte konnten 30 neue Mitglieder gewonnen werden. In der Vorstandssitzung Ende März wurde Oberbürgermeisterin Dr. Christiana Bauer offiziell zur stellvertretenden Vorsitzenden in den Vorstand gewählt.

Humorvoller Rückblick auf ein bewegtes Jahr

Nach einem humorvollen Jahresrückblick von Kabarettist Ingo Börchers auf der Theaterbühne blickte Martin Knabenreich, Geschäftsführer der Bielefeld Marketing GmbH, auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück. Besonders mit dem DFB-Pokalfinale von Arminia Bielefeld habe die Stadt bundesweit große Aufmerksamkeit erhalten. Das Public Viewing, die freche Plakatierungsaktion in Berlin durch Bielefeld Marketing sowie viele weitere kreative Aktionen unterschiedlicher Akteure hätten den Blick auf Bielefeld spürbar verändert.

Auch Veranstaltungen wie Leinewebermarkt, Sparrenburgfest, Weinmarkt, Nachtansichten und Weihnachtsmarkt hätten erneut gezeigt, wie stark Identifikation und Gemeinschaftsgefühl in Bielefeld seien. Unterstützung auf der Bühne bekam Knabenreich aus seinem Team. Katharina Schilberg, Leiterin Veranstaltungs- und City-Management, Christina Makowski aus dem Online-Marketing und Maya Regtmeier aus dem Bereich Tourismus gaben in Kurzinterviews Einblicke in ihre Arbeit bei Bielefeld Marketing.

Wissenswerkstadt, Tourismus und Nachhaltigkeit

Positiv entwickelte sich auch die Wissenswerkstadt Bielefeld. Im ersten vollständigen Betriebsjahr wurden rund 130.000 Besuche gezählt. Mit zahlreichen Workshops, Veranstaltungen und der dreiwöchigen „Geniale“ habe sich die Wissenswerkstadt als lebendiger Treffpunkt zwischen Wissenschaft und Stadtgesellschaft etabliert.

Im Tourismus verzeichnete Bielefeld 2025 zum vierten Mal in Folge steigende Übernachtungszahlen. Knapp 651.000 Übernachtungen bedeuten ein Plus von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zudem ist Bielefeld inzwischen offiziell als nachhaltiges Reiseziel zertifiziert.

Knabenreich zeigte außerdem auf, wie die Unterstützung der Stadtteile aussehen kann. Dank eines Fördertopfes vom Bund konnte 2025 bereits eine Stadtteilmarketing-Kampagne umgesetzt werden. „Und mit der neuen Winterbeleuchtung in der Niedernstraße konnten wir wirksame Akzente in der City setzen“, sagte Knabenreich.

Zum Abschluss dankten Pasch und Knabenreich den Mitgliedern, dem Vorstand, den Bielefeld-Partnern sowie dem Team der Bielefeld Marketing GmbH. Der Verkehrsverein wolle auch künftig Impulse geben, Netzwerke stärken und sich mit klarer Haltung für die Zukunft Bielefelds einsetzen.

Nach den Vereinsregularien wie Jahresrechnung und Rechnungsprüfung folgte der kommunikative Austausch im Foyer des Theaters am Alten Markt. Der gesamte digitale Geschäftsbericht von Bielefeld Marketing und Verkehrsverein Bielefeld ist online abrufbar unter www.bielefeld-marketing.de/gb.