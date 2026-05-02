Maschinen aus Augustdorf für die Welt

Bürgermeister besucht Firma TNT Maschinenbau GmbH.

Augustdorf. Die ‚TNT Maschinenbau GmbH‘ ist eine feste Größe in der Augustdorfer Industrielandschaft. Das Unternehmen fertigt mit etwa 65 Mitarbeitern Maschinen für die Herstellung und Konfektionierung von Folien, Dachbahnen, Geweben, Papier, Vlies und anderen Stoffen, die gewickelt, beschnitten oder beschichtet werden. Als die Gemeinde im Jahr 2008 mit der Erschließung des Ostrings begonnen hat, war die Firma TNT die erste, die ein Grundstück erworben und bebaut hat.

Seit der Umsiedlung ist das Unternehmen kräftig gewachsen. Auch jetzt ist es weiter auf Wachstumskurs. Das erfuhr Bürgermeister Dr. Andreas J. Wulf bei seinem jüngsten Besuch, in dem er den Betrieb besichtigte und sich mit den drei Geschäftsführern Dr. Ulrich Blumenthal, Andreas Riemann und Dr. Lars Blumenthal austauschte. „Mir ist es wichtig, den persönlichen Kontakt zu unseren Unternehmern zu pflegen, die Bedürfnisse der Wirtschaft aus erster Hand zu erfahren und die Unternehmen bei ihrem Wachstum in Augustdorf zu unterstützen„, so Dr. Wulf. Und so freute sich der Bürgermeister zu erfahren, dass Augustdorf auch nach Einschätzung von TNT mit einer großen Zahl an Fachkräften punkten kann. Schwieriger sei es, hochqualifizierte Personen mit Studienabschluss für die Sennegemeinde zu gewinnen. TNT suchte derzeit unter anderem Elektrotechniker, Maschinenbauer und Softwareentwickler.

Eine Schwäche Augustdorfs sei die Verfügbarkeit von Flächen für das weitere unternehmerische Wachstum. TNT möchte sich gerne in Augustdorf erweitern, bekomme aber derzeit keine Grundstücke.

Der Bürgermeister erklärte, dass die Sennegemeinde in der Vergangenheit den Fehler gemacht habe, Bauland für Wohnen und für Industrie und Gewerbe auszuweisen, ohne auf die tatsächliche Verfügbarkeit der Flächen zu achten. „Es ist sehr unbefriedigend, wenn mich auswärtige Unternehmen nach Flächen fragen oder in Augustdorf ansässige Betriebe wachsen wollen und ich ihnen nichts anbieten kann außer den Ratschlag, sich an private Flächeneigentümer, von denen viele nicht verkaufen wollen, zu wenden“, stellt der Bürgermeister fest.

Der Bürgermeister ist froh, dass der Gemeinderat inzwischen umschwenken will. Man will nun auch in Augustdorf ein kommunales Baulandmanagement einführen, so wie es viele andere Kommunen schon seit Jahrzehnten erfolgreich betreiben.

TNT vertreibt seine Produkte in die ganze Welt, unter anderem nach China und in die USA. Der Bürgermeister wünschte dem Unternehmen viel Erfolg und sagte zu, das Wachstum nach Kräften zu unterstützen.