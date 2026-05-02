InnovationFestival 2026 auf dem Campus Bielefeld

Forschung und Mittelstand kommen am 15. und 16. September auf dem Campus Bielefeld zusammen – mit Fokus auf Materialforschung, Praxisnähe und neue Vernetzungsmöglichkeiten.

Bielefeld. Das InnovationFestival auf dem Campus von Universität und Hochschule Bielefeld geht in die zweite Runde: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lädt der Campus am 15. und 16. September 2026 erneut zum Austausch von Wirtschaft und Wissenschaft ein. Thematisch liegt der Fokus diesmal auf Materialforschung und optimierten Vernetzungsmöglichkeiten.

Nachdem das erste InnovationFestival 2025 mit mehr als 700 Teilnehmenden und rund 70 Programmpunkten einen starken Impuls für den Wirtschaftsstandort Ostwestfalen-Lippe gesetzt hatte, starten die Veranstalter nun in die zweite Runde. Getragen wird das Festival von der Universität Bielefeld, der Hochschule Bielefeld (HSBI) und der Bielefeld Research + Innovation Campus GmbH (BRIC) mit der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) und der Stadt Bielefeld als weiteren Partnern.

„Wir haben 2025 gesehen, welche Energie entsteht, wenn Unternehmen unkompliziert mit der Forschung zusammenkommen“, so das Organisationsteam um Ole Möhlenkamp und Franziska Beckmann. „Dieses Jahr legen wir nach: Wir schaffen noch mehr Raum für Begegnungen, damit aus ersten Gesprächen wertvolle Kontakte für die Zukunft unserer Region entstehen können.“

Um diesen direkten Draht weiter zu stärken, wurde das Konzept für 2026 optimiert. Herzstück des Festivals ist die zentrale Fachausstellung im Gebäude X der Universität Bielefeld, die nun an beiden Veranstaltungstagen als Ankerpunkt dient. Durch verkürzte Wege und neue, direkt in die Ausstellungsfläche integrierte Programmpunkte wird die Fachmesse zum belebten Zentrum, das den Austausch unter den Teilnehmenden fördern soll.

Das Programm ist konsequent auf Praxisnähe ausgerichtet: Der erste Festivaltag am Dienstag, 15. September 2026, spiegelt die thematische Vielfalt der Forschungsbereiche am Campus Bielefeld wider. In interaktiven Workshops, inspirierenden Pitches und exklusiven Laborführungen erhalten die Teilnehmenden Einblicke in aktuelle Projekte, unter anderem zu künstlicher Intelligenz, digitalen Geschäftsmodellen und automatisierter Produktion. Ziel ist es, Forschung nicht nur sichtbar zu machen, sondern im Gespräch mit Expertinnen und Experten ihre Anwendbarkeit für das eigene Unternehmen zu prüfen.

Der zweite Festivaltag am Mittwoch, 16. September 2026, setzt einen spezifischen Schwerpunkt auf Materialforschung und innovative Werkstoffe. Wissenschaft und Unternehmen präsentieren gemeinsam, wie moderne Materialien die Produktion von morgen nachhaltiger und effizienter machen können – von der Ressourcenschonung bis zu neuen Fertigungsverfahren.

Das InnovationFestival richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die unkomplizierte Anknüpfungspunkte an aktuelle Forschungsergebnisse suchen. Das Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung werden ab Mitte Mai auf der Internetseite www.innovationfestival.de veröffentlicht. Interessierte können sich dort bereits für einen Newsletter eintragen. Die Teilnahme am InnovationFestival ist kostenfrei.

Organisiert wird das InnovationFestival von der Bielefeld Research + Innovation Campus GmbH (BRIC), einer gemeinsamen Initiative der Hochschule Bielefeld, der Universität Bielefeld, der Stadt Bielefeld und der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld. Es ist Teil des von der Europäischen Union kofinanzierten Projekts „WIN4OWL – Wissenschaft interdisziplinär, Wirtschaft innovativ“, das Unternehmen einen direkten Zugang zu Spitzenforschung ermöglichen und neue Innovationsprojekte in der Region fördern soll.