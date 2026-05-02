Wissen, das die Maschine versteht

Podcast Wissen2Wirtschaft: Prof. Dr. Axel Ngonga erklärt Wissensgraphen und den Nutzen für Unternehmen.

Paderborn. Eine Art Landkarte für Wissen: Personen, Firmen, Dinge als Knoten, Verbindungen dazwischen. So funktionieren Wissensgraphen. Sie beantworten etwa 30 Prozent aller Google-Anfragen. Wie Unternehmen davon profitieren, erklärt KI-Forscher Prof. Dr. Axel Ngonga im Podcast der Universität und der Wirtschaftsförderung Paderborn: „Wissen2Wirtschaft … und zurück“.

Wissensgraphen: Wenn KI ihre Antworten erklärt

Ngonga leitet seit Juli 2024 die Fachgruppe Data Science am Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn. Die Stanford University zählt ihn zu den besten KI-Forschern weltweit. Sein Thema: Wissensgraphen. Das sind strukturierte Netze aus Entitäten – Menschen, Orte, Produkte – und den Beziehungen dazwischen. KI-Systeme, die auf ihnen aufbauen, können ihre Antworten logisch begründen. Klassische Sprachmodelle können das nicht.

Heutige Sprachmodelle reden Nutzerinnen und Nutzern oft nach dem Mund. Die Antworten klingen plausibel, stimmen aber nicht immer. Wissensgraphen bieten einen Ausweg. Sie machen nachvollziehbar, woher eine Aussage stammt. Ngonga und sein Team arbeiten daran, erklärbare und faktentreue KI zur Regel zu machen.

Was der Mittelstand davon hat

Für Unternehmen heißt das: Vertrauen. Wer eine KI-gestützte Entscheidung trifft, muss sie begründen können, etwa gegenüber Kunden, Behörden oder der Belegschaft. Ngonga sieht in fast allen Branchen Einsatzmöglichkeiten. Besonders dort, wo Beschäftigte mit Daten arbeiten, lassen sich Prozesse automatisieren und fairer gestalten.

Die Forschung läuft unter anderem im Sonderforschungsbereich/Transregio 318 „Constructing Explainability“. Die Universität Paderborn kooperiert darin mit der Universität Bielefeld, der TH OWL und der Hochschule Bielefeld. Ngongas Leitlinie: KI soll den Menschen dienen, nicht ersetzen. Dafür müssen Mitarbeitende und Maschinen sich verständigen können. Das funktioniert nur, wenn die Maschine sich erklären kann.

Der Standort Paderborn

Paderborn biete dafür gute Bedingungen, sagt Ngonga im Gespräch mit Moderatorin Selina Hare. Forschungsaffine Unternehmen, eine Uni mit kurzen Wegen und ausreichend Rechenpower – das sei für seine Arbeit die richtige Mischung. Genau diese Nähe zwischen Forschung und Wirtschaft ist das Anliegen vom Podcast „Wissen2Wirtschaft … und zurück“.

Jetzt reinhören

Die neue Folge „Wissen, das die Maschine versteht“ ist seit heute verfügbar auf Wissen2Wirtschaft – …und zurück und überall, wo es Podcasts gibt. Es ist die fünfte Folge der zweiten Staffel. Neue Episoden erscheinen alle zwei Wochen donnerstags. Die Podcastfabrik produziert das Format im Auftrag der Universität und der Wirtschaftsförderung Paderborn.