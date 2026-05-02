Neues Angebot der Malteser in Büren – Das Kirchentaxi

Wer sonntags den Gottesdienst der Kirchengemeinde St. Nikolaus im Pastoralverbund Büren besuchen möchte, kann ab sofort das Malteser Kirchentaxi nutzen.

Büren. Jeden Sonntag um 11.00 Uhr lädt die Kirchengemeinde St. Nikolaus im Pastoralverbund Büren zum Gottesdienst ein. Doch nicht für alle ist dieser Weg selbstverständlich. Alter, Krankheit oder fehlende Fahrmöglichkeiten führen dazu, dass manche Menschen gerne kommen würden, es aber nicht mehr können. Hier setzt das Malteser Kirchentaxi an – unkompliziert und verlässlich.

Das Kirchentaxi der Malteser holt Menschen direkt an ihrer Haustür ab und bringt sie nach dem Gottesdienst wieder sicher nach Hause. Was nach einem einfachen Fahrdienst klingt, ist in Wahrheit ein starkes Zeichen: „Gerade bei den vielen Veränderungen in unseren Gemeinden, ist es wichtig, dass der Gottesdienstbesuch nicht an der Mobilität scheitern soll“, betont Pastor Nguyen, Stadtseelsorger der Malteser in Büren. „Niemand soll ausgeschlossen sein, nur weil der Weg zu weit oder zu beschwerlich geworden ist.“

Getragen wird das Kirchentaxi von den Maltesern Büren. Ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer stellen Zeit und Fahrzeug zur Verfügung, um anderen die Teilnahme am Gemeindeleben zu ermöglichen. Dabei entsteht oft mehr als nur eine Fahrt: Gespräche, Begegnungen und das Gefühl, nicht vergessen zu sein.

Die Nutzung des Kirchentaxis ist bewusst niedrigschwellig gehalten. Eine Anmeldung ist jeweils bis Freitagmittag möglich – telefonisch unter 0175 9647327 oder per E-Mail an kirchentaxi.bueren@malteser.org.

Das kostenlose Angebot richtet sich an alle, die zum Sonntagsgottesdienst kommen möchten und dafür eine Fahrgelegenheit benötigen.