Öffentliche Führung durch „Liebe oder Last?! Baustelle Denkmal“ im Schloss Brake

Samstag, 2. Mai 2026, 11 Uhr, Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo.

Lemgo. Passend zur aktuellen Sonderausstellung “Liebe oder Last?! Baustelle Denkmal” der Deutschen Stiftung Denkmalschutz lädt das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake zu einer öffentlichen Führung ein. Los geht es am Samstag, 2. Mai, um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei! Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter Tel. 05261/2502190 oder per Mail an kasse@museum-schloss-brake.de.

Freuen kann man sich auf eine mehrfach ausgezeichnete Mitmachausstellung für die ganze Familie rund ums Thema Denkmal. Für die einen sind sie Heimat, Wahrzeichen und Kulturgenuss. Für die anderen sind sie ein Dorn im Auge: alt, unbequem, teuer. Beim Thema Denkmal und Denkmalschutz scheiden sich die Geister. Fast nirgendwo gibt es so viele Missverständnisse und Irrtümer wie im Denkmalschutz.

Diese einzigartige, hochmoderne und multimediale Ausstellung wirft einen ungewöhnlichen Blick auf das kontroverse Thema Denkmalschutz und gibt Antworten auf viele Fragen, irrtümliche Annahmen oder gängige Vorurteile, die so noch nirgendwo beantwortet worden sind.

In sechs interaktiven Stationen macht die Ausstellung die „Baustelle Denkmal“ lebendig und spannend nachvollziehbar. In der Führung wird klar, wie ein Denkmal eigentlich ein Denkmal wird und welchen Gefahren Denkmale ausgesetzt sind. Außerdem begegnet man Denkmaleigentümern und Werkstätten von Handwerkern. Viele lustige und ungewöhnliche Denkmalschutz-Tatsachen und Aktionen zum Selbstentdecken warten auf die Besucherinnen und Besucher. Dabei kann man sogar selbst zum fiktiven Sprengmeister werden.

“Darüber hinaus stellen wir äußerst spannende historische Aufnahmen vom Schloss Brake aus der Zeit zwischen 1900 und 1924 aus”, betont Museumsleiterin Silvia Herrmann. Die schwarz-weiß-Fotos stammen allesamt vom Stadtarchiv Lemgo. Im zweiten Ausstellungsraum sind außerdem eindrucksvolle Farbfotos der zahlreichen Denkmale des Landesverbandes Lippe an den Wänden zu sehen. Dazu zählen unter anderem das Hermannsdenkmal, die Externsteine, das Landestheater Detmold und viele weitere eindrucksvolle Gebäude.

Weitere öffentliche Führungen durch die Sonderausstellung sind an folgenden Terminen geplant:

Sa, 16.05.2026; So, 31.05.2026; So, 14.06.2026 und Sa, 27.06.2026 jeweils um 11 Uhr.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter Tel. 05261/2502190 oder per Mail an kasse@museum-schloss-brake.de.