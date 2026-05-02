Wettbewerb „STADTRADELN“ startet am 1. Mai

In Rheda-Wiedenbrück können begeisterte Radler in der Zeit vom 1. bis zum 21. Mai in die Pedale treten.

Rheda-Wiedenbrück. Die Freude an der Bewegung und möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad fahren: Darum geht es beim bundesweiten Wettbewerb „STADTRADELN“. In Rheda-Wiedenbrück können begeisterte Radler in der Zeit vom 1. bis zum 21. Mai in die Pedale treten. Die Anmeldung ist auf der Website unter STADTRADELN – Rheda-Wiedenbrück möglich.

Mit Spaß und Teamgeist sollen möglichst viele Menschen für den dauerhaften Umstieg auf das Fahrrad im Alltag gewonnen werden – für den eigenen Beitrag zum Klimaschutz. Auch in diesem Jahr werden unter allen Teilnehmenden, die im STADTRADEL-Zeitraum mindestens 50 Kilometer geradelt sind, wieder Gutscheine für Fahrradläden in Rheda-Wiedenbrück verlost.

Das Sammeln von Kilometern ist ganz leicht: Über die App oder die Website können die erradelten Kilometer eingetragen werden, auch Gruppen- bzw. Sammelaccounts sind möglich. Das Radeln in den Teams kann motivieren, mehr Fahrrad zu fahren und so CO2 zu vermeiden und einen Beitrag zur eigenen Gesundheit zu leisten.

Bürgermeister Theo Mettenborg ist überzeugt von dem Anreiz beim Wettbewerb: „Ganz einfach loslegen: Wir sind seit vielen Jahren beim STADTRADELN dabei und stellen auch ein eigenes Rathaus-Team. Der Umstieg aufs Rad ist für einen selbst und das Klima eine gute Sache.“