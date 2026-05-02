Eine Party kehrt zurück:

Rock Oldie Night Revival im Weberei-Bahnhof. Am 09. Mai kehrt eine der legendärsten Partyreihen wieder zum Ursprungsort in den Bahnhof in Borgholzhausen zurück.

Borgholzhausen. 20 Jahre lang gab es in Halle und Umgebung monatlich eine legendäre Kultparty: Die „ROCK OLDIE NIGHT“. Gespielt wurde dort ausschließlich „Classic-Rock“ der 60er, 70er und 80er Jahre. Anlass für diese Veranstaltungsreihe war die Diskothek „RAVE“, die Dieter Luedtke (Inhaber und DJ) 1972 ins Leben gerufen hatte und in der ausschließlich Rockmusik (wie auch im legendären „Rockpalast“ in Harsewinkel) gespielt wurde.

Die „ROCK OLDIE NIGHT“ mit DJ Lütti startete 2002 im „B3“ in Borgholzhausen. 2012 nach Schließung der Einrichtung ging es dann zeitweise weiter in der „Friedrichshöhe“ in Steinhagen-Amshausen. Daraufhin fand die Party in Zusammenarbeit mit dem Bürgerkiez-Team an verschiedenen Standorten, wie der Weberei sowie zuletzt Anfang 2026 auf dem Hof Wickern in Gütersloh statt. Das treue Publikum fuhr teilweise 40 bis 50 Kilometer, um die besondere Stimmung zu erleben. Umso schöner ist die Nachricht, dass die Veranstaltung unter ROCK OLDIE NIGHT-REVIVAL wieder in den Bahnhof nach Borgholzhausen zurückkehrt. Die Gäste können sich auf Rock-Klassiker von AC/DC bis ZZ TOP freuen.

Die Party beginnt um 21:00 Uhr. Es gibt Tickets im Vorverkauf unter Die Weberei | Kultur im Bürgerkiez