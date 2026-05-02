Historische Mauerteile an der Burg Vlotho freigelegt

Bei Modernisierungsarbeiten an der Burg Vlotho sind historische Mauerteile entdeckt worden. Die Funde werden fachgerecht gesichert und zum langfristigen Erhalt wieder unter der Erde verborgen.

Vlotho. Im Zuge der laufenden Modernisierungsarbeiten an der Burg Vlotho sind bei Gründungsarbeiten historische Mauerteile freigelegt worden. Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der archäologischen Fachbegleitung sowie der ausführenden Baufirma.

Die freigelegten Strukturen liefern weitere Erkenntnisse zur historischen Entwicklung der Burganlage. Zum Schutz der Mauerteile und zur sicheren Durchführung der Bauarbeiten ist der betroffene Bereich derzeit nicht öffentlich zugänglich.

Die historischen Mauerteile werden fachgerecht gesichert und verstärkt. Anschließend sollen sie wieder unter der Erde verborgen werden, um ihren langfristigen Erhalt zu gewährleisten und zugleich die weitere Nutzung des Geländes zu ermöglichen.