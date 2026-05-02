Kreis Herford - Kultur in OWL

Historische Mauerteile an der Burg Vlotho freigelegt

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Bei Modernisierungsarbeiten an der Burg Vlotho sind historische Mauerteile entdeckt worden. Die Funde werden fachgerecht gesichert und zum langfristigen Erhalt wieder unter der Erde verborgen.

Burg Vlotho - Historische Mauerteile freigelegt © Stadt Vlotho

Burg Vlotho – Historische Mauerteile freigelegt © Stadt Vlotho

Vlotho. Im Zuge der laufenden Modernisierungsarbeiten an der Burg Vlotho sind bei Gründungsarbeiten historische Mauerteile freigelegt worden. Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der archäologischen Fachbegleitung sowie der ausführenden Baufirma.

Historische Mauerteile freigelegt © Stadt Vlotho

Historische Mauerteile freigelegt © Stadt Vlotho

Die freigelegten Strukturen liefern weitere Erkenntnisse zur historischen Entwicklung der Burganlage. Zum Schutz der Mauerteile und zur sicheren Durchführung der Bauarbeiten ist der betroffene Bereich derzeit nicht öffentlich zugänglich.

Die historischen Mauerteile werden fachgerecht gesichert und verstärkt. Anschließend sollen sie wieder unter der Erde verborgen werden, um ihren langfristigen Erhalt zu gewährleisten und zugleich die weitere Nutzung des Geländes zu ermöglichen.