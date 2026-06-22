Katzenrettung in Detmold: Kinder alarmieren Feuerwehr

Eine junge Katze steckte in einem Stahlträger einer Treppe fest. Dank der schnellen Reaktion aufmerksamer Kinder konnte die Feuerwehr das Tier schonend befreien.

Detmold. Bei einer Katzenrettung in Detmold haben aufmerksame Kinder auf dem Gelände des Schulzentrums ein leises „Mauzen“ wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine junge Katze in einem Stahlträger einer Treppe feststeckte und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Mit ruhiger Hand und beherztem Griff konnte das Kätzchen schonend befreit und anschließend gesichert werden.

Dank der schnellen Reaktion der Kinder konnte dem kleinen Vierbeiner rasch geholfen werden. Damit endete die Katzenrettung in Detmold für das Tier schonend.