52. Deutsche Schnellschachmeisterschaft im HNF Paderborn

Im Heinz Nixdorf MuseumsForum treffen am 20. und 21. Juni jeweils 30 der besten Schachspielerinnen und Schachspieler des Landes aufeinander – der Eintritt ist frei.

Paderborn. Die 52. Deutsche Schnellschachmeisterschaft wird im Heinz Nixdorf MuseumsForum ausgetragen. Im HNF kommen jeweils 30 der besten Schachspielerinnen und Schachspieler des Landes zusammen. Bei diesem Turnier entscheiden Geschwindigkeit, Konzentration und strategisches Geschick in kürzester Zeit über den Ausgang einer Partie.

Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, ein ebenso dynamisches wie anspruchsvolles Spiel zu erleben und Spitzensport aus nächster Nähe zu verfolgen. Die Partien können im Auditorium auf der großen Leinwand live mitverfolgt werden. Auch in den Turnierräumen wird die besondere Spannung der Meisterschaft zu spüren sein.

Die Veranstaltung verbindet Schachsport auf höchstem Niveau mit einer lebendigen Turnieratmosphäre. Damit richtet sich die Deutsche Schnellschachmeisterschaft sowohl an Schachfans als auch an interessierte Gäste aller Altersgruppen.

Die Meisterschaft findet im Heinz Nixdorf MuseumsForum am Samstag, 20. Juni, von 13 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 21. Juni, von 9.30 bis 14 Uhr statt. Gegen 15.00 Uhr schließt sich die Siegerehrung an. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Ausgerichtet wird das Turnier im Auftrag des Deutschen Schachbundes vom HNF und dem Traditionsverein SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V., der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Mehr Informationen gibt es unter www.hnf.de/schnellschach2026.