Norderteich: Vortrag zeigt Wandel des Naturschutzgebiets

Matthias Füller berichtete beim BUND Lemgo über Artenverlust, Schutzbemühungen und die besondere Bedeutung des Norderteichs im Kreis Lippe.

Lemgo. Der Norderteich stand im Mittelpunkt eines Vortrags mit dem Titel „Der Norderteich – einst und heute“. Der ehemalige Leiter der Biologischen Station Lippe, Matthias Füller, war auf Einladung der Lemgoer Gruppe im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. in Lemgo zu Besuch und berichtete über die Entwicklung des traditionsreichen Naturschutzgebiets.

Bis in die 1960er Jahre war der Norderteich nach seinen Angaben das größte Stillgewässer im Kreis Lippe. Mit seiner idyllischen Lage sowie der reichen Tier- und Pflanzenwelt zieht er bis heute viele Wandererinnen und Wanderer an. Schon früh wurde das Gebiet außerdem von Ornithologen und Vegetationskundlern regelmäßig besucht. Dadurch gehört der Norderteich zu den ältesten und am besten untersuchten Naturschutzgebieten im Kreis Lippe.

Trotz des frühzeitigen Schutzes habe sich die Landschaft rund um den Norderteich in den vergangenen 100 Jahren grundlegend verändert, erklärte Füller. Der damit verbundene Artenverlust habe sich in den letzten 30 Jahren deutlich beschleunigt. Als Ursachen nannte er unter anderem die veränderte Niederschlagsverteilung, den Klimawandel sowie weitere Faktoren.

In seinem Vortrag schilderte Matthias Füller die Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt und erläuterte die Bemühungen zum Schutz dieses wertvollen Lebensraums. Zugleich machte er deutlich, dass es auch Grenzen des Machbaren gibt. Im Anschluss stellten die Anwesenden zahlreiche Fragen.

Nach Angaben des BUND Lemgo besteht die Hoffnung, dass negative Entwicklungen gestoppt werden können und sich die frühere Artenvielfalt wieder einstellt. Zum Abschluss gab die Gruppe noch einen Ausflugstipp: Am Norderteich gibt es einen schönen Rundwanderweg, der einen Besuch wert ist. Weitere Informationen bietet der Spazierweg Norderteich Rundweg.