Vorstellung neues Kulturprogramm und Pflanzentauschaktion auf dem Abendmarkt

Am Donnerstag, den 30. April 2026, startet der Abendmarkt in seine zehnte Saison.

Vlotho. Die Veranstalter freuen sich darauf, die Besucher auf dem Sommerfelder Platz von 16:00 bis 20:00 Uhr zu einem vielfältigen Angebot an Marktständen, die zum Feilschen, Klönen und Schlemmen einladen, begrüßen zu können.

In diesem Monat können sich die Besucher*innen auf einige besondere Stände freuen:

So können die Besucher*innen am Kulturpavillon das neuen Vlothoer Kulturprogramms als einer der ersten in den Händen halten. Das Programmheft enthält kommende Kulturveranstaltungen von Mai bis Ende August. So gibt es unter anderem Lesungen, Konzerte und Vorträge zu entdecken. Auch der kommenden Kultursommer kann schon in den heimischen Kalender eingetragen werden. Zudem können die ersten Eintrittskarten für die kommenden Kulturveranstaltungen direkt vor Ort erworben werden.

Für Garten- und Pflanzenfreunde wird die Pflanzentausch-Aktion sicherlich etwas ganz Besonderes sein. Einfach die Pflanze die man abgeben möchte mit zum Markt nehmen und gegen eine andere eintauschen. Zur besseren Vorbereitung wird darum gebeten bei der Pflanze die Art mit drauf zu schreiben.

Am Stand der Stadtwerke Vlotho bekommen Sie die neusten Infos über das schöne Vlothoer Waldfreibad und können gleichzeitig Jahreskarten für das Bad erwerben. Der Förderverein Waldfreibad sorgt mit einer leckeren Bratwurst, Pommes und selbstgemachter Currysauce für das leibliche Wohl der Besucher/innen.

Am Stand von Aqua Global kann sich über Trinkwasseraufbereitung für Daheim informiert werden. Außerdem haben Kinder die Möglichkeit sich bunte Haarsträhnen machen zu lassen.

Natürlich sind auch in diesem Monat wieder bewährte Stände vor Ort vertreten. So gibt es unter anderem leckere Balsamico-Essige, Gewürze ohne Zusatzstoffe sowie Körnerkissen, Tischdecken und schöne Dekorationen die darauf warten entdeckt zu werden. Auch Ziegen Rolf ist wieder mit Fellen, Dosenwurst, Wolle und weiteren Angeboten vertreten.

Passend zum Mai wird der Kultur- und Verschönerungsverein Maibowle und Käseplatten anbieten.

Die Vlotho Marketing freut sich auf Sie und wird Sie mit Softdrinks, kühlem Bier und leckerem Wein versorgen.

Alle teilnehmenden Stände finden Sie wie gewohnt auf Stadt Vlotho .