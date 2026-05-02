Freibadsaison in Bielefeld startet am 1. Mai im Wiesenbad

Das Wiesenbad eröffnet traditionell als erstes Bielefelder Freibad. Ab Mitte Mai folgen die weiteren sechs Freibäder in Senne, Hillegossen, Brackwede, Gadderbaum, Dornberg und Schröttinghausen.

Bielefeld. Die Freibadsaison in Bielefeld beginnt am Freitag, 1. Mai, im Wiesenbad. Ab 9 Uhr können Badegäste im größten Freibad der Stadt wieder ihre Bahnen unter freiem Himmel ziehen.

Ab Mitte Mai öffnen auch die weiteren sechs Freibäder in Senne, Hillegossen, Brackwede, Gadderbaum, Dornberg und Schröttinghausen.

„Der Saisonstart im Wiesenbad ist für viele Bielefelderinnen und Bielefelder ein festes Datum im Kalender“, sagt Marcus Lufen, Geschäftsführer der Bielefelder Bäder. „Unser Team hat in den vergangenen Wochen intensiv daran gearbeitet, alles rechtzeitig startklar zu machen. Jetzt freuen wir uns darauf, wieder Leben und Bewegung in die Freibäder zu bringen.“

Im Wiesenbad sind die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen. Badleiter Louis Schröter sagt: „Das Becken wird aktuell gefüllt – ein Moment, auf den wir jedes Jahr hinarbeiten. Mein Team und ich freuen uns sehr, nun endlich wieder Gäste im Wiesenbad begrüßen zu dürfen.“

Mit der Eröffnung des Wiesenbads entfällt das Frühschwimmangebot im Ishara für die Dauer der Freibadsaison.

Für regelmäßige Freibadbesuche stehen weiterhin verschiedene Ticketoptionen zur Verfügung. Neben dem Tageseintritt können Badegäste die Freibad-Flatrate meinSommer nutzen, die in allen sieben Freibädern gilt und sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien angeboten wird.

Darüber hinaus bietet das meinBäderAbo Zugang zu den Freibädern und Hallenbädern der Bielefelder Bäder. Weitere Informationen gibt es unter www.bielefelderbaeder.de/meinbaederabo. + Preisübersicht Freibäder