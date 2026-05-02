Märchenpfad Höxter eröffnet am Muttertag im Botanischen Garten

Im Botanischen Garten Höxter können Familien künftig „Hänsel und Gretel“ und 14 weitere Märchen per QR-Code als Hörspiel erleben.

Kreis Höxter. Mit dem neuen Märchenpfad Höxter erhält die Märchenstadt ein weiteres touristisches Angebot: Im Botanischen Garten Höxter können Besucherinnen und Besucher künftig „Hänsel und Gretel“ am Lebkuchenbaum sowie 14 weitere Märchen als Hörspiel erleben. Die Märchen sind jeweils bestimmten Pflanzen zugeordnet und lassen sich per QR-Code abrufen.

Das Eichhörnchen Nussbert stellt die Hörspiele sowie 15 informative Kuriositäten bereit. Damit verbindet der neue Hörpfad Märchen, Natur und Wissenswertes auf spielerische Weise – besonders für Familien mit Kindern, aber auch für Touristinnen und Touristen.

„Zur Eröffnung komme ich sicher vorbei“, verspricht Daniel Hartmann und unterstreicht damit seine Verbundenheit zum Hochschulstandort und zum Botanischen Garten. „Viel zu wenige Bürger kennen diesen Ort, der mit dem Märchenpfad jetzt gerade für Familien mit Kindern, aber auch Touristen eine weitere Attraktivität bietet“, erklärt er im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern des Freundeskreises des Botanischen Gartens und der Märchengesellschaft Höxter.

„Mit Fördergeldern des LEADER-Regionalbudgets konnten wir im Garten endlich Bänke aufstellen, und durch den Umweltscheck konnte die Beschilderung realisiert werden“, erklärt Ute Aland, Technische Leitung des Gartens. Sie versteht den Botanischen Garten als Teil der städtischen Freiflächen.

Norbert Drews, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins, der die Märchengesellschaft mit vertritt, weist darauf hin, dass es bislang eine gewisse Scheu gebe, das Campusgelände zu betreten. Der Märchenpfad sei nun eine weitere deutliche Einladung an die Bürgerinnen und Bürger, sich den Garten anzueignen, betont Daniel Hartmann. Initiiert und auch finanziell unterstützt vom Freundeskreis, ist der Märchenpfad zugleich ein klares Bekenntnis zur Zukunft des Gartens.

Am Muttertag, Sonntag, 10. Mai, wird die Eröffnung des Hörpfads groß gefeiert. Livemusik im Garten, lebende Märchenfiguren des kreativen Ensembles des Thimku-Theaters, ein märchenerzählender Waldschrat sowie ein durch den Garten flanierender Musikant sollen für eine besondere Atmosphäre sorgen.

Alle Interessierten sind eingeladen, mit Picknickzubehör, Leckereien und Getränken in den Botanischen Garten zu kommen und sich dort einen schönen Platz zu suchen. Zwar gibt es einige Tische und Bänke im Garten, am besten bringen Gäste jedoch Decken oder Klappstühle mit, empfiehlt Ute Aland.

„Wir bieten ab 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr einen Rahmen für alle, die einen schönen Frühlingstag mit Kreativität und Natur erleben wollen“, heißt es von den Organisatoren.

Der Freundeskreis öffnet außerdem wieder das Gewächshauscafé. Dort können Besucherinnen und Besucher leckere Kuchen und frischen Kaffee gegen eine Spende erhalten. Der Freundeskreis hofft erneut auf eine ganz besonders märchenhafte Atmosphäre – diesmal im frühlingshaften Garten.