Walpurgisnacht 2026 an den Externsteinen: Kontrollen werden verstärkt

Zur Walpurgisnacht am 30. April 2026 gelten an den Externsteinen klare Regeln: Feuer, Grillen und Zelten sind untersagt, Wohnmobile dürfen dort nicht über Nacht abgestellt werden.

Horn-Bad Meinberg. Zur Walpurgisnacht am Donnerstag, 30. April 2026, werden an den Externsteinen die Hausordnung und das umgebende Naturschutzgebiet verstärkt kontrolliert. Die Hausordnung umfasst auch das bewährte Schutzkonzept aus den vergangenen Jahren. Es wurde vom Landesverband Lippe in enger Abstimmung mit der Stadt Horn-Bad Meinberg, der Schutzgemeinschaft Externsteine e. V. und der Kreispolizeibehörde entwickelt. Ziel ist es, ein friedliches Miteinander sowie den Erhalt der Natur zu gewährleisten.

Besucherinnen und Besucher müssen beachten, dass das Entfachen von offenem Feuer sowie das Grillen im gesamten Gebiet nicht gestattet sind. Auch das Aufstellen von Zelten ist untersagt. Zudem wird auf das allgemeine Rauchverbot in den Wäldern Nordrhein-Westfalens hingewiesen, das vom 1. März bis zum 31. Oktober gilt.

Spirituell inspirierte Besucherinnen und Besucher dürfen die Nacht an den Externsteinen verbringen, um dort friedlich zu feiern oder zu musizieren. Da die große Wiese kürzlich frisch eingesät wurde, ist diese Fläche aktuell gesperrt. Das Besteigen der Felsen ist ausschließlich zu den regulären Öffnungszeiten möglich: täglich von 10 bis 18 Uhr.

Die Gaststätte „Zum Felsenwirt“ steht den Gästen zu den üblichen Zeiten für die Verpflegung zur Verfügung. Autofahrerinnen und Autofahrer sowie Reisende sollten jedoch beachten, dass das Abstellen von Wohnmobilen über Nacht auf dem Parkplatz grundsätzlich nicht erlaubt ist. Um die Einhaltung dieser Vorgabe sicherzustellen, finden bereits in den Tagen vor der Walpurgisnacht sowie am 30. April regelmäßige Kontrollen statt. Widerrechtlich abgestellte Wohnmobile werden konsequent und kostenpflichtig abgeschleppt.

Die Externsteine sind ein Natur- und Kulturdenkmal von herausragender Bedeutung. Seit Jahrhunderten faszinieren sie die Menschen. Spuren wie das Kreuzabnahmerelief, die Grotten oder die Plattformen zeugen von ihrer Anziehungskraft. Rund 600.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich zu den Externsteinen.

Der Landesverband Lippe ist Sachwalter des Denkmals und des umgebenden Naturschutzgebietes. Zu seinen bedeutenden Einrichtungen und Vermögenswerten zählen neben den Externsteinen unter anderem das Hermannsdenkmal mit der Waldbühne, das Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbibliothek Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, die Lippische Kulturagentur, die Burg Sternberg, Denkmäler, Immobilien und Domänen, rund 15.900 Hektar naturnah und nachhaltig bewirtschafteter Wald sowie rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flächen.