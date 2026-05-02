Zwei Foto-Ausstellungen im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

Bis Sonntag, 5. Juli 2026, zeigt das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo zwei begleitende Foto-Ausstellungen zur Sonderausstellung „Liebe oder Last?! Baustelle Denkmal“.

Lemgo. Im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake lohnt sich derzeit ein Besuch gleich doppelt: Begleitend zur Sonderausstellung „Liebe oder Last?! Baustelle Denkmal“ der Deutschen Stiftung Denkmalschutz erwarten die Gäste zwei zusätzliche Foto-Ausstellungen, die Vergangenheit und Gegenwart eindrucksvoll miteinander verbinden. Wer Kultur, Geschichte und Fotografie schätzt, sollte sich diese besondere Kombination nicht entgehen lassen.

Schloss Brake im Wandel der Zeit: Die erste Ausstellung nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise in die Jahre 1900 bis 1924. Historische Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen Schloss Brake in einer längst vergangenen Epoche. Zu sehen sind seltene Ansichten des Schlosses, seines Umfeldes und des damaligen Lebensgefühls – stille Momentaufnahmen voller Charme und Geschichte.

Die Fotografien stammen aus dem Stadtarchiv Lemgo und eröffnen einen besonderen Blick darauf, wie sich das Schloss im Laufe der Jahrzehnte verändert hat und zugleich seinen charakteristischen Ausdruck bewahren konnte. Wer genau hinsieht, entdeckt spannende Details und erlebt ein Stück regionaler Vergangenheit unmittelbar.

Lippe in leuchtenden Farben: Einen wirkungsvollen Kontrast dazu setzt die zweite Ausstellung mit großformatigen Farbfotografien bedeutender Denkmale des Landesverbandes Lippe. Bekannte Wahrzeichen der Region präsentieren sich dabei aus neuen, überraschenden Perspektiven – brillant inszeniert und voller Ausdruckskraft.

Zu den Motiven gehören unter anderem das Hermannsdenkmal, das Landestheater Detmold, Schloss Brake, die Externsteine sowie die Burg Sternberg. Die Fotografien zeigen eindrucksvoll, wie lebendig und faszinierend Denkmalpflege heute sein kann.

Die beiden flankierenden Ausstellungen ergänzen „Liebe oder Last?! Baustelle Denkmal“ auf ideale Weise. Sie machen deutlich, warum historische Bauwerke und kulturelle Wahrzeichen bewahrt werden sollten – und wie sehr sie die Region prägen.

Ob als inspirierender Familienausflug, spannender Kulturtrip oder lohnendes Ziel für Fotografie-Begeisterte: Ein Besuch im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake bietet derzeit gleich mehrere Höhepunkte auf einmal. Vergangenheit entdecken, Gegenwart bestaunen und die Schönheit lippischer Denkmale neu erleben – jetzt ist eine passende Gelegenheit dazu.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt in die Sonderausstellung ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.museum-schloss-brake.de.