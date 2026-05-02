Marta Herford im Mai: Kunst, Workshops und freier Eintritt zum Museumstag

Das Marta Herford lädt im Mai zu Führungen, Workshops, Filmvorführungen und zur Finissage von „ars viva 2026“ ein.

Herford. Der Mai im Marta Herford bietet ein vielfältiges Programm mit Kunst- und Kulturveranstaltungen. Besucher*innen sind eingeladen, sich in den Ausstellungen inspirieren zu lassen, selbst künstlerisch aktiv zu werden und sich gemeinsam über das Erlebte auszutauschen. Ein Höhepunkt ist der Internationale Museumstag am Sonntag, 17. Mai. An diesem Tag gibt es im Marta freien Eintritt in beide Galerien sowie ein facettenreiches Programm mit künstlerischen Workshops und Filmvorführungen.

Am Sonntag, 3. Mai, um 14 Uhr lädt das Marta zur monatlichen Führung durch die Gehry-Architektur ein. In dem einstündigen Rundgang erleben Besucher*innen die besondere Architektur des Museums und können sich mit erfahrenen Kunstvermittler*innen austauschen. Das Ticket kostet 3,50 Euro zuzüglich Ausstellungseintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 17. Mai bietet das Marta Herford ein besonderes Programm an. Begleitend zur Ausstellung „Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger“ wird der neue Film „Lois Weinberger – Ruderal Society“ von Markus Heltschl, Österreich 2025, 96 Minuten, OmdU, im Marta-Forum mehrmals gezeigt. Im Marta-Atelier findet von 12 bis 14 Uhr der Workshop „Zwischen Licht, Chemie und Gestaltung – Cyanotypie“ statt. Von 14 bis 16.30 Uhr können Besucher*innen in der Marta-Lobby am Workshop „Liebesbriefe an die Natur“ mit der Künstlerin Paula Lindl teilnehmen. Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Die Ausstellungen werden von 13 bis 17 Uhr von den Marta-Kunstsprecher*innen begleitet. Alle Angebote sowie der Ausstellungseintritt sind an diesem Tag frei.

Am Pfingstmontag, 25. Mai, findet die Finissage der Ausstellung „ars viva 2026“ statt. Um 14 Uhr richtet Marta-Direktorin Kathleen Rahn in der Lippold-Galerie einen persönlichen Blick auf die Schau. Dabei erhalten Besucher*innen Hintergrundinformationen zu den Werken und Themen der drei jungen Preisträger*innen Ryan Cullen, Nazanin Noori und Prateek Vijan des ars viva-Preises des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Das Ticket kostet 3,50 Euro zuzüglich Ausstellungseintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Am Samstag, 30. Mai, um 16 Uhr findet in Kooperation mit der Biologischen Station Ravensberg das neue Format „SprechStoff“ statt. Im Mittelpunkt steht der gemeinsame Dialog. Die Veranstaltung widmet sich dem Thema „Natur – Wild und Heimisch“ und bezieht sich auf die Ausstellung „Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger“. Das Ticket ist kostenlos.

Regelmäßige Führungen durch die aktuellen Ausstellungen finden immer mittwochs um 18 Uhr sowie samstags und sonntags um 15 Uhr statt. Das Ticket kostet 3,50 Euro zuzüglich Eintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Workshops im Mai: Das Marta versteht sich als Ort, an dem Menschen aller Altersstufen eine inspirierende Umgebung finden. Mit einem vielfältigen Workshopprogramm werden Besucher*innen dazu eingeladen, mit unterschiedlichen Materialien und Techniken zu experimentieren, eigene Ideen umzusetzen und sich gemeinsam in angenehmer Atmosphäre auszutauschen.

Am Samstag, 2. Mai, und Samstag, 16. Mai, jeweils von 11 bis 13 Uhr, lädt das Marta zum offenen Mitmach-Angebot „Kunstentdecker*innen“ ein. Kinder ab sechs Jahren können die aktuelle Ausstellung erkunden und sich anschließend selbst als Künstler*innen ausprobieren. Das Ticket kostet 12 Euro inklusive Material. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Am Sonntag, 3. Mai, und Sonntag, 17. Mai, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr, bietet das Marta Herford mit der „Offenen Runde“ ein Mitmach-Angebot für Familien an. Ob vor, nach oder während eines Ausstellungsbesuchs: Das offene Atelier in der Marta-Lobby lädt Kinder und Erwachsene dazu ein, gemeinsam aktiv zu werden und verschiedene künstlerische Ausdrucksformen kennenzulernen. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Am Freitag, 8. Mai, 15. Mai, 22. Mai, 29. Mai und 5. Juni, findet jeweils von 15 bis 17.30 Uhr der Workshop „DIY Naturkunst“ statt. Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren können gemeinsam mit der Künstlerin Paula Lindl kreativ arbeiten. Im Mittelpunkt steht die künstlerische Auseinandersetzung mit Pflanzen sowie ihren Farben, Strukturen und Linien. Die Kinder können sich von der aktuellen Ausstellung „Kartographien des Wachstums“ inspirieren lassen und die entstandenen Kunstwerke mit nach Hause nehmen. Um Anmeldung unter bildung@marta-herford.de oder 05221 994430297 wird gebeten. Das Angebot ist kostenfrei, die Termine sind einzeln buchbar, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Es findet mit freundlicher Unterstützung von Kulturrucksack NRW und der Landesregierung Nordrhein-Westfalen statt.

Am Sonntag, 10. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr heißt es wieder: Kreativ-Sonntag. Das offene Angebot lädt Gäste aller Altersgruppen dazu ein, im Marta-Atelier verschiedene künstlerische Techniken auszuprobieren. Das Ticket kostet 20 Euro inklusive Material, ohne Eintritt in die Ausstellung. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen und Workshops bietet der Marta Kalender.