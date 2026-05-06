HSBI Mastermesse: Masterstudiengänge am 7. Mai in Bielefeld entdecken

Die Hochschule Bielefeld informiert über ihre Masterstudiengänge in Bielefeld, Minden und Gütersloh. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Bielefeld. Am Donnerstag, 7. Mai 2026, lädt die Hochschule Bielefeld (HSBI) von 11:30 bis 14:30 Uhr zur HSBI Mastermesse ein. Die Veranstaltung findet in der Hochschule Bielefeld, Interaktion 1, 33619 Bielefeld, statt.

Interessierte können sich vor Ort über die Masterstudiengänge der HSBI informieren und beraten lassen. Vorgestellt werden Angebote aus den Bereichen Wirtschaft, Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Informatik, Gestaltung, Architektur und Bauingenieurwesen sowie Pflege und Gesundheit.

Auch die Zentrale Studienberatung und das International Office sind mit Infoständen vertreten. Insgesamt bietet die HSBI 30 Masterstudiengänge in Bielefeld, Minden und Gütersloh an. Dazu gehören auch berufsbegleitende und englischsprachige Programme sowie Forschungsmaster.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.hsbi.de.

Auf einen Blick:

HSBI Mastermesse

Donnerstag, 7. Mai 2026

11:30 bis 14:30 Uhr

Hochschule Bielefeld, Interaktion 1, 33619 Bielefeld

https://www.hsbi.de/veranstaltungen/07-05-2026-hsbi-mastermesse