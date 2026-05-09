Bürener Mai-Markt am 9. Mai mit Muttertags-Special

Open-Air-Event auf dem Bürener Marktplatz mit Aktionen für Kinder, Musik, Gastronomie, Verlosung und verlängerten Öffnungszeiten.

Büren. Nach dem gelungenen Auftakt in die Open-Air-Veranstaltungssaison mit dem Streetfood-Festival im März steht am 9. Mai das nächste Event unter freiem Himmel an: Der Bürener Mai-Markt lädt ab 14 Uhr zum Bummeln und Verweilen auf den Bürener Marktplatz ein.

Der Mai-Markt hat sich inzwischen als festes Veranstaltungsformat im Bürener Jahreskalender etabliert. Initiiert wurde er von Eva Henke, Inhaberin von „beiEVA Concept Store“, und Oguzhan Ulucay, Inhaber von „Mister – multibrandstore for men“. Unter der Leitung des Bürener Citymanagements und in Zusammenarbeit mit „Bock auf Büren“ findet die Veranstaltung nun bereits zum fünften Mal statt. Neben verlängerten Öffnungszeiten im Einzelhandel bis 18 Uhr hält der Mai-Markt wieder zahlreiche Aktionen bereit.

Für junge Marktgäste gibt es das Regio-Spielmobil mit unterschiedlichen Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie zwei Hüpfburgen zum Austoben. Um 15 Uhr findet das gemeinsame Maibaumschmücken statt. Alle Kinder aus dem Stadtgebiet sind herzlich eingeladen, vor Ort zu basteln und den Maibaum aktiv mitzugestalten.

Im Anschluss sorgt das Akustik-Duo Lara & Adrian ab 15.30 Uhr für musikalische Unterhaltung auf dem Veranstaltungsgelände. Auch Britta Köster von „Bock auf Büren“ ist wieder mit dabei und bietet Lasergravur auf dem Marktplatz an.

Für die Bewirtung sorgt eine Mischung aus regionaler Gastronomie und ortsansässigen Vereinen. Neben Klassikern wie Burgern und Pommes der Gebrüder Grill, bekannt durch ihr Debüt beim Streetfood-Festival, bietet die Pizzeria Il Primo Calzone an. Kuchen und Crêpes werden von der DLRG sowie dem Brückenhof Büren bereitgestellt. Das Getränkeangebot umfasst eine Weinauswahl von David Porcelli sowie Erfrischungsgetränke und Bier, ausgeschenkt durch den Kanu- und Skiclub Büren.

Im Pop-up-Store am Markt 3 gibt es ein besonderes Muttertags-Special: Passend zum bevorstehenden Muttertag bieten Oguzhan Ulucay von „Mister“ und Niklas Gödde, Geschäftsstellenleiter der Provinzial Büren, handgebundene Blumensträuße an. Beide sind bereits ab 12 Uhr vor Ort und freuen sich neben dem Blumenverkauf auf ein Glas Aperol Spritz in entspannter Atmosphäre und guter Gesellschaft. Die Sträuße gibt es in zwei Größen beziehungsweise Preiskategorien.

Die große Mai-Markt-Verlosung ist für 18 Uhr geplant. Als Hauptgewinn winkt in diesem Jahr ein Flug über das Stadtgebiet, organisiert vom Aero-Club Büren. Lose können bei „Mister – multibrandstore for men“, „beiEVA Concept Store“ und „Modehaus Schlüter-Eickel“ erworben werden. Der abgetrennte Losabschnitt kann direkt im Geschäft oder am Veranstaltungstag vor Ort am Stand von „Bock auf Büren“ in die Los-Box eingeworfen werden.

Die Preise werden den anwesenden Teilnehmenden persönlich überreicht. Sollten Gewinnerinnen oder Gewinner nicht anwesend sein, erfolgt eine erneute Ziehung. Der Erlös aus dem Losverkauf kommt in voller Höhe einem gemeinnützigen Zweck im Stadtgebiet Büren zugute. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ab dem 18. Lebensjahr möglich.

Für Gäste, die den Abend in geselliger Runde ausklingen lassen möchten, bietet die After-Show-Party im „Ibiza“ in Büren den passenden Rahmen. Citymanagerin Luisa Jakobi sagt: „Der Mai-Markt ist eine tolle Gelegenheit, die Vielfalt unserer lokalen Akteure zu zeigen. Dass wir in diesem Jahr auch die Wiedereröffnung des ‚Ibiza‘ feiern können, freut uns besonders.“