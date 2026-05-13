2. Vlothoer Weserschwimmen: Anmeldung gestartet

Am 11. Juli 2026 laden die Vlotho Marketing GmbH und die DLRG Vlotho zum Schwimmen in der Weser ein. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Vlotho. Die Anmeldung für das 2. Vlothoer Weserschwimmen ist ab sofort möglich. Am 11. Juli 2026 laden die Vlotho Marketing GmbH und die DLRG Vlotho erneut dazu ein, die Weser unter fachkundiger Begleitung schwimmend zu erleben und das Ufer aus einer besonderen Perspektive zu sehen.

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich online unter www.vlotho.de anmelden. Dank des Engagements der Stadtwerke Vlotho ist die Teilnahme kostenfrei.

Das Weserschwimmen beginnt um 14:00 Uhr mit der Startnummernausgabe am Vlothoer Hafen. Ein Shuttle-Service bringt die Teilnehmenden anschließend zum Startpunkt am Campingplatz Überland Vlotho. Von dort führt die rund drei Kilometer lange Strecke mit der Strömung zurück zum Hafen.

Während des Schwimmens ist der Streckenabschnitt für den Bootsverkehr gesperrt. Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen begleiten die Schwimmerinnen und Schwimmer direkt im Wasser.

Teilnehmen können Personen ab 12 Jahren, sofern sie das Schwimmabzeichen in Silber vorweisen können. Für Erwachsene ab 18 Jahren ist kein Abzeichen erforderlich. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, wird das Tragen von Badeschuhen dringend empfohlen.