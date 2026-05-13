Farbstarke Einblicke aus Fürstenberg

„Schöpferische Vielfalt“: Neue Ausstellung im Caritasverband Büren

Büren / Fürstenberg. Der Malkreis Fürstenberg und der Caritasverband im Dekanat Büren e.V. präsentieren gemeinsam die Ausstellung „Schöpferische Vielfalt“, die am 12. Mai 2026 um 18:30 Uhr im Bürogebäude des Caritasverbandes in Büren, Bahnhofstraße 70, eröffnet wird. Die Ausstellung zeigt, wie vielfältig und inspirierend gemeinsames kulturelles Wirken in der Region sein kann.

Der Titel „Schöpferische Vielfalt“ beschreibt treffend, was die Besucher erwartet. Die rund 14 aktiven Kreativen des Malkreises Fürstenberg – eine etablierte Gruppe von Hobbykünstlerinnen und Hobbykünstlern– arbeiten mit unterschiedlichen Maltechniken und bringen ihre individuellen Handschriften in die Ausstellung ein. Die Gruppe entstand 1988 aus einem Volkshochschulkurs für Kalligraphie und Aquarellmalerei und trifft sich seitdem regelmäßig, um künstlerische Fähigkeiten zu vertiefen, Exkursionen zu Dozenten zu unternehmen und Ausstellungen zu organisieren. Besonders charakteristisch sind die großformatigen Acrylbilder, die häufig historische Gebäude und markante Motive aus Fürstenberg zeigen. Die Ausstellung macht sichtbar, wie unterschiedlich Menschen ihre Kreativität ausdrücken und wie aus dieser Vielfalt ein harmonisches Gesamtbild entsteht.

Die Caritas stellt für diese Ausstellung ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und schafft damit einen Ort, an dem Kunst und soziales Engagement aufeinandertreffen. Die gemeinsame Präsentation unterstreicht, wie wichtig kulturelle Impulse für das gesellschaftliche Miteinander sind und wie Kunst Menschen verbindet.

Die Künstlerinnen und Künstler des Malkreises stehen an diesem Abend für Gespräche zur Verfügung und geben Einblicke in ihre Arbeitsprozesse und Motivwahl. Bis zum 15.Juli 2026 kann die Ausstellung während der Geschäftszeiten des Caritasverbandes besucht werden. Für Gruppen besteht zudem die Möglichkeit, nach Vereinbarung eine Führung zu erhalten. Anmeldungen nimmt Bernhard Holtkamp (bernhard.holtkamp@t-online.de) gerne entgegen.

Zur Vernissage am 12. Mai 2026 um 18:30 Uhr sind Interessierte herzlich eingeladen. Anmeldungen zur Vernissage sind aufgrund begrenzter Raumkapazitäten per Mail an zentrale@caritas-bueren.de erforderlich.

Die Bilder „Wildpferde von Ingrid Nolte, „Rote Schule“ von Bernhard Holtkamp geben einen ersten Eindruck in das Schaffen der Malkreis-Mitglieder. (Bilder: Malkreis Fürstenberg)

Über uns

Der Caritasverband im Dekanat Büren e. V. und die Caritas Alten- und Krankenhilfe gemeinnützige GmbH sind zusammen ausgezeichnete Arbeitgeber und attraktive Ausbilder in der Region. Gut 580 Mitarbeitende bieten Beratung und praktische Hilfe für alte und kranke Menschen, Personen in schwierigen Lebenssituationen und wirtschaftlichen Notlagen sowie aus anderen Gründen für Bedürftigkeit. Zur Caritas Büren gehören insgesamt zwei Altenheime, vier Tagespflegen, sechs Caritas-Sozialstationen, der Hospizdienst Mutter Teresa sowie zahlreiche weitere pflegeergänzende und andere Beratungsangebote.