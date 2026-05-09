Vermarktung des Baugebiets „Steinfeld Süd“ in Brenken hat begonnen

Die Erschließung des neuen Baugebiets „Steinfeld Süd“ in Büren-Brenken ist bereits abgeschlossen.

Büren-Brenken. Die Grundstücke sind baureif und bieten ideale Voraussetzungen für zukünftige Bauprojekte.

Eckdaten zum Baugebiet, zu Brenken und Umgebung

Brenken zeichnet sich durch ein aktives Vereins- und Gemeinschaftsleben aus. Die Möglichkeiten zur Teilhabe sind vielseitig. So hat sich die Vereins- und Dorfgemeinschaft im Zuge der Entwicklung des Baugebietes zusammengefunden und den treffenden Namensvorschlag „Zur Rehwiese“ eingereicht, der auch vom Rat der Stadt Büren übernommen wurde. Diese Namensgebung greift nicht nur die schöne Umgebung auf, sondern würdigt auch die Mitgestaltung durch die Bürgerinnen und Bürger.

Der Ort stellt eine ideale Mischung aus Wohnen und Leben dar – ergänzt durch kurze Wege und die Anbindung an das wirtschaftliche Umfeld. Naturnah gelegen, verbindet der Ort die Nähe zur Kernstadt mit einem hohen Erholungswert. Die renaturierte Alme im Ortskern hat hierbei Vorbildcharakter für zukünftige Maßnahmen. Dank einer Grundschule, örtlichen Nahversorgern und verschiedenen Freizeitoptionen ist die Infrastruktur ideal für Familien. Insbesondere das Baugebiet zeichnet sich durch seine ruhige Lage am Waldrand und die angrenzenden Landschaftswege aus. Auch die verkehrliche Anbindung über die Bundesautobahn 33 sowie die L 776 in Richtung Oberzentrum Paderborn unterstreicht die Vorzüge des Standorts.

Insgesamt bietet Brenken damit optimale Bedingungen, um sich nicht nur familiär, sondern auch in einer aktiven Vereinsgemeinschaft langfristig niederzulassen.

„Es ist ein schönes Signal für unsere Stadtentwicklung, dass wir in dieser ansprechenden Lage neuen Wohnraum bereitstellen können“, betont Bürgermeister Burkhard Schwuchow. „Wir sind überzeugt, dass dieses Umfeld gerade für Familien eine hohe Lebensqualität bietet. Mein besonderer Dank gilt dem ehemaligen Eigentümer der Flächen: Die vertrauensvolle und respektvolle Zusammenarbeit war die entscheidende Grundlage für dieses Projekt.“

Zukunftsorientiertes Bauen

In der Planung fest verankert ist das Thema Erneuerbare Energien: Auf den Dachflächen ist ein Mindestanteil an Photovoltaik vorgesehen. Zudem wird ein gesonderter Fokus auf die naturnahe Nutzung des Grundstücks gelegt (Baumpflanzungen, Flachdachbegrünung etc.). Das Niederschlagswasser auf dem Grundstück ist zu versickern – eine Einleitung in den städtischen Kanal ist nicht möglich. Dies hat im gleichen Zuge eine Reduzierung der Kanalanschlussbeiträge zur Folge (s. Aufstellung unten).

Grundstücke und Kaufpreis

In dem Baugebiet stehen der Stadt Büren insgesamt 14 Grundstücke zur freien Vermarktung zur Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Grundstücke im südlichen Bereich ausschließlich eingeschossig bebaubar sind – dies ist im Lageplan auf der Homepage der Stadt Büren und im Bebauungsplan entsprechend dargestellt. Die weiteren Grundstücke sind zweigeschossig bebaubar (hier besteht keine Pflicht, diese Grundstücke auch tatsächlich zweigeschossig zu bebauen).

Entsprechend variiert der vollerschlossene Kaufpreis für die Grundstücke. So sind die Erschließungsbeiträge für die zweigeschossig bebaubaren Grundstücke satzungsgemäß höher angesetzt – dabei ist die zukünftige tatsächliche Bebauung nicht ausschlaggebend. Der Rat der Stadt Büren hat folgenden Kaufpreis beschlossen:

Zweigeschossige Bauweise Eingeschossige Bauweise Grunderwerbskosten 60,00 €/m² 60,00 €/m² Abschlag für Erschließungsbeiträge nach BauGB 50,00 €/m² 40,00 €/m² Kanalanschlussbeiträge nach KAG 5,00 €/m² 4,00 €/m² Wasseranschlussbeiträge nach KAG (inklusive MwSt. i. H. v. 7 %) 2,14 €/m² 1,71 €/m² Gesamtkaufpreis 117,14 €/m² 105,71 €/m²

Vermarktungsprozess

Eine Bewerbung auf die Grundstücke ist bereits möglich. Die Vermarktung erfolgt bis zum 5. August 2026 nach einer transparenten Veräußerungsrichtlinie, die sich in der Praxis bewährt hat. Sie fördert unter anderem den sozialen Zusammenhalt, indem Ortsverbundenheit und ehrenamtliches Engagement besonders berücksichtigt werden. Gleichzeitig heißt die Stadt auch Neubürgerinnen und Neubürger herzlich willkommen, die ihren Lebensmittelpunkt in Büren finden möchten. Die Kommunalaufsicht des Kreises Paderborn hat das Verfahren als „Best Practice Beispiel“ herausgestellt.

Detailinformationen und die Bewerbungsunterlagen zum Baugebiet „Steinfeld Süd“ sind hier zu finden: https://www.bueren.de/de/rathaus/planen-bauen-umwelt/stadtentwicklung/4_wohnen-in-bueren.php#anchor_4d30efd4_Accordion-Brenken—Baugebiet—-Steinfeld-Sued. Weitere Wohnbauprojekte im Stadtgebiet Büren werden hier ebenfalls vorgestellt.