Düfte, Pflege und Wohlbefinden

Biaina Schwenk präsentiert Produktpalette von XAXX im Bürener Pop-up-Store.

Büren. Vom 20. April bis zum 2. Mai 2026 verwandelt Biaina Schwenk gemeinsam mit ihrem Team den Pop-up-Store in der Bürener Innenstadt in eine Erlebniswelt rund um die Marke XAXX.

Das Sortiment im Aktionszeitraum ist breit gefächert: Neben einer Vielzahl von Düften erwarten die Besucherinnen und Besucher Pflegeprodukte für Körper und Haar sowie gesundheitsfördernde Getränkeliquids. Bei der Auswahl der Produkte steht die individuelle Beratung der Kundinnen und Kunden im Fokus. „Dabei ist für jede Altersgruppe und jedes Geschlecht etwas Passendes dabei“, betont Biaina Schwenk.

Neben dem regulären Store-Betrieb setzt das Team auf ein umfangreiches Abendprogramm. Am 22.und 29. April finden Produktpartys statt, bei denen die Teilnehmenden das XAXX-Sortiment im Detail kennenlernen können. Wer einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte und an den unternehmerischen Aspekten von XAXX interessiert ist, kann sich bereits den 24. April und den 3. Mai vormerken: Hier stehen ab 18 Uhr Info-Vorträge zum „HC-Konzept“ (Gesundheit und Abnehmen) sowie ab 19 Uhr Geschäftspräsentationen für Interessierte auf der Agenda.

Ein besonderes Angebot richtet sich an Gruppen von drei bis zehn Personen: Nach vorheriger Buchung organisiert Biaina Schwenk individuelle Abende, an denen in entspannter Atmosphäre bei leckeren Getränken und Snacks gestöbert werden kann. Interessierte sind herzlich eingeladen, während der Öffnungszeiten (montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr) vorbeizuschauen oder sich für die Abendveranstaltungen (E-Mail: biaina.markarian1@icloud.com, Tel.: 0176/64282902) anzumelden. Als zusätzliches Angebot wird es im Store eine kleine Ecke mit selbst genähter Babykleidung von Clariss Der Arakelian geben.