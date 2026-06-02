Kletterpfad Büren öffnet zu den Tagen der Gärten und Parks

Am 14. Juni 2026 wird der neue bodennahe Kletterpfad in den Bürener Almeauen offiziell eröffnet – begleitet von Aktionen rund um Wasser, Natur und Familienprogramm.

Büren. Der Kletterpfad Büren in den Bürener Almeauen ist fertiggestellt und wird am Sonntag, 14. Juni 2026, offiziell eröffnet. Die Eröffnung beginnt um 11 Uhr und ist eingebettet in das Programm der „Tage der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“. In Büren gestalten das Gemeinschaftsprojekt Wurzgarten und das Team der Mittel- und Bohrmühle dazu Kinderaktionen und Wissenswertes rund um das Thema „Wertvolles Wasser“.

„Es gibt wohl kaum einen schöneren Rahmen für die Eröffnung unseres neuen Kletterpfads als die Tage der Gärten und Parks. Durch den gestalterischen Bezug zur Bohrmühle schlagen wir eine Brücke zwischen unserer Geschichte und der Zukunft unserer Kinder“, betont Bürens Ortsvorsteher und stellvertretender Bürgermeister Wigbert Löper. „Tradition, Gemeinschaft und Naturerlebnis lassen sich so wunderbar vereinen.“

Der neue Kletterpfad wurde mit Unterstützung des Landesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte NRW“ und in enger Abstimmung mit dem Heimatverein Büren realisiert. Besonders beteiligt waren die engagierten Mitglieder des Arbeitskreises „Mittel- und Bohrmühle“. Das neue Spielangebot befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Mittel- und Bohrmühle und ist so gestaltet, dass es unterschiedliche Altersgruppen anspricht und das bisherige Spielplatzangebot ergänzt.

Die offizielle Eröffnung des neuen Spielplatzangebots findet um 11 Uhr statt. Zeitgleich lädt die Initiative „Büren ist bunt“ zu einem gemeinsamen Frühstück im Wurzgarten ein. Auf der Speisekarte stehen internationale Köstlichkeiten. Besucherinnen und Besucher können außerdem eigene Speisen mitbringen und so das Büfett bereichern.

Von 16:30 bis 17 Uhr findet im Wurzgarten ein Workshop zur Brennnessel mit Gesundheitstrainerin Alexandra Dören statt. Die Teilnehmenden erwartet eine kurze Einführung in die Bedeutung des Wassers im Rahmen der Pflanzenheilkunde, Wissenswertes zur traditionellen Anwendung und Wirkung der Brennnessel, gemeinsames Sammeln in der Natur sowie eine anschließende Verkostung.

Bei Carolin Schepers vom Zweckverband Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg/Büren heißt es von 11 bis 18 Uhr: „Entdecken, Forschen und Ausprobieren für die ganze Familie“. Kleine und große Kinder dürfen sich bei der Wasser-Olympiade auf einen abwechslungsreichen Wasserparcours mit Mitmach- und Wissensstationen freuen. Spielerisch geht es unter anderem um Fragen wie: Durch welchen Boden versickert Wasser am besten? Und was ist eigentlich virtuelles Wasser? An jeder Station können Stempel für den Wasser-Pass gesammelt werden. Nach erfolgreichem Meistern aller Stationen gibt es eine kleine Überraschung.

Auch die Mittel- und Bohrmühle öffnet von 11 bis 17 Uhr ihre Türen zu den Tagen der Gärten und Parks. Viele Mühlen werden durch Wasser angetrieben, um neben Lebensmitteln auch nützliche Dinge des täglichen Lebens herzustellen. Das Fokusthema „Wertvolles Wasser“ ist auf besondere Weise mit der Bohrmühle verbunden: Dort wurden über Jahrhunderte aus Baumstämmen hölzerne Wasserleitungen hergestellt, mit denen eine ganze Stadt mit Wasser versorgt wurde. Das Team der Bohrmühle zeigt die technische Ausstattung und erläutert die Bedeutung von Wasser für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Büren. Für das leibliche Wohl mit Waffeln und Kaffee sorgt der Förderverein der Gesamtschule Büren.

Ergänzend zum bestehenden Programm vermitteln „Deine Wasserpartner vor Ort“ und das Regionalmanagement der LEADER-Region „Südliches Paderborner Land“ in Kooperation mit der Stadt Büren ganztägig wertvolles Wasser-Wissen. Dabei wird gezeigt, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit Trinkwasser ist. An einer Probierstation des Zweckverbands kann außerdem Kräuterwasser gekostet werden – eine erfrischende, kreativ kombinierbare und gesunde Alternative zu klassischen Softdrinks.

„Ob beim ersten Klettern auf dem neuen Pfad, beim geselligen Zusammensein im Wurzgarten oder an den unterschiedlichen Wasser-Stationen: Wir laden alle Besucherinnen und Besucher herzlich ein, die Almeauen am 14. Juni als Spiel-, Naherholungs-, Bildungs- und Begegnungsstätte im Herzen von Büren kennenzulernen“, so das Organisationsteam.

Attraktivität und Aufenthaltsqualität stärken

Die Stärkung der Innenstädte und Ortszentren als multifunktionale Orte für die Stadtentwicklungspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen ist von besonderer Bedeutung. Aus diesem Grund hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen Finanzmittel in Höhe von 35 Millionen Euro zur Unterstützung innenstadtstärkender Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Die Stadt Büren erhält 252.240 Euro Zuwendungen des Landes aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren in Nordrhein-Westfalen“ für die Förderung der Bausteine „Verfügungsfonds Anmietung“ und „Schaffung von Innenstadtqualitäten“. Die Errichtung neuer Spielangebote für Kinder ist ausdrücklich Bestandteil der umfangreichen Förderung aus dem Fördergegenstand „Schaffung von Innenstadtqualitäten“.